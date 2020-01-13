جونسون يستعين بترامب لإنقاذ اقتصاد بريطانيا من خسائر "بريكست" بدون اتفاق

الجزيرة نت–لندن

يسير رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بخطوات ثابتة لإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي، وفق جدول زمني لا يتعدى نهاية العام الحالي. وبمجرد تصويت البرلمان بالأغلبية على قانون الخروج، انتقل النقاش للحديث عن طريقة انفصال لندن عن التكتل الأوروبي، ومدى قدرة المتفاوضين على التوصل لاتفاق تجاري جديد قبل نهاية عام 2020، أو الجنوح نحو سيناريو الخروج من دون اتفاق.

وكل متتبع لخطاب جونسون في فترة الحملة الانتخابية نهاية العام الماضي، سيفهم أن الرجل يريد خروجا من الاتحاد الأوروبي ولو من دون اتفاق، وهو مستعد لتحمل تكاليفه الاقتصادية، لولا أن حديث الانتخابات يختفي مع نهاية الحملة، أما الواقع فشيء آخر، حيث ظهر رئيس الوزراء في آخر لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين راغبا في التوصل لاتفاق تجاري جديد يجنبه وبلاده خسائر اقتصادية غير مسبوقة.

ومع بدء العد العكسي للخروج الفعلي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، انتقلت ورقة "الخروج من دون اتفاق" من يد جونسون الذي استعملها للترويج الانتخابي، إلى قادة الاتحاد الأوروبي، الذين باتوا يؤكدون استحالة التوصل لاتفاق تجاري مع المملكة المتحدة نهاية هذه السنة.

أوروبا تتمنع

حان وقت الصرامة، والابتعاد عن اللغة الدبلوماسية، بهذه المنهجية وصلت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلين إلى العاصمة لندن للقاء رئيس الوزراء جونسون، وإلقاء محاضرة في جامعة لندن للاقتصاد، وفيها استعرضت الخطوط العريضة للمفاوضات التجارية المقبلة بين الطرفين.

وأكدت أن السقف الزمني المحدد في سنة واحدة "يجعل من المستحيل الوصول إلى اتفاق جديد لأن الوقت قصير جدا"، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه ميشيل بارنييه مسؤول البريكست في الاتحاد الأوروبي، بوصفه الوصول لاتفاق تجاري مع بريطانيا نهاية العام "بغير الواقعي".

وردت المسؤولة الأوروبية على تصريحات جونسون بأنه يريد التوصل إلى اتفاق جديد بناء على أساس "صفر ضرائب وصفر كوتا"، وهو ما يعني التوصل لاتفاق تبادل تجاري حر، معتبرة أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع بريطانيا "لكن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لن يعود كما كان في السابق".

وبررت مسؤولة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي هذا الموقف بأنه "لا يمكن الحديث عن حرية تنقل لرؤوس الأموال والبضائع من دون حرية تنقل الأشخاص"، محذرة لندن من أنها ستخسر أكبر سوق موحد في العالم.

تلويح الاتحاد الأوروبي بورقة الخروج من دون اتفاق، وسحبها من يد جونسون، مرده لاتفاق أغلب المؤسسات الاقتصادية -سواء البريطانية أو الأوروبية- على أن الخاسر الأكبر سيكون الاقتصاد البريطاني أكثر من غيره.

قادة الاتحاد الأوروبي يؤكدون استحالة التوصل لاتفاق تجاري مع المملكة المتحدة نهاية هذا العام (رويترز)