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انهيار جديد بسعر صرف الليرة السورية

الليرة السورية فقدت 11% من قيمتها أمام العملات الأجنبية الرئيسية منذ مطلع العام الجديد (رويترز-أرشيف)
الليرة السورية فقدت 11% من قيمتها أمام العملات الأجنبية الرئيسية منذ مطلع العام الجديد (رويترز-أرشيف)

واصل سعر صرف الليرة السورية هبوطه الحاد مقابل الدولار في السوق الموازية، إذ كسر حاجز الألف ليرة هبوطا، وسط ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار جميع السلع.

وجرى تداول الدولار مقابل 1025 ليرة للشراء، بينما بلغ سعر البيع 1035 ليرة.

وتزامن انهيار سعر صرف الليرة السورية مع ارتفاع قياسي في سعر الذهب الذي بلغ سعر الغرام منه أكثر من 40 ألف ليرة سورية.

ولامست العملة السورية حاجز الألف ليرة مقابل الدولار مطلع الشهر الماضي، ولكن دون أن تتخطاه.

وفقدت الليرة منذ مطلع العام الجديد نحو 11% من قيمتها أمام العملات الأجنبية الرئيسية، وذلك بعدما خسرت العام الماضي نحو 44% من قيمتها.

وتدهور سعر صرف الليرة السورية بصورة حادة خلال الأشهر الماضية، بالتزامن مع فرض واشنطن ودول غربية حزمة من العقوبات الاقتصادية على النظام السوري.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن سوريا بحاجة إلى قرابة 250 مليار دولار لإعادة تحريك اقتصادها المحلي.

المصدر : الجزيرة
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