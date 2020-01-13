الأكبر في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.. نبراس القطرية تستثمر بمشروع لطاقة الرياح في أستراليا

أكملت شركة نبراس القطرية للطاقة لإدارة الاستثمار (بي في) صفقة استحواذها على 49% من أسهم شركة "ستوكيارد هيل" في مشروع لطاقة الرياح بأستراليا، ويحتوي المشروع على 149 توربين رياح بطاقة إجمالية تبلغ 527 ميغاواطا.

ومن المقرر أن يصبح هذا المشروع الأكبر لطاقة الرياح في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية عند اكتماله في الربع الأخير من العام الجاري.

وتتوافق هذه الصفقة -التي تعد الأولى لنبراس في أستراليا مع إستراتيجية الشركة- من أجل تعزيز قاعدة أصولها من خلال مشاريع ذات عقود شراء طويلة الأمد للطاقة المنتجة.

وقال رئيس مجلس إدارة نبراس للطاقة فهد بن حمد المهندي "إن عملية الاستحواذ هذه ستعمل على تعزيز دخول نبراس إلى سوق الطاقة الأسترالي، والذي نتابعه كسوق جديد لنا للتوسع والنمو".

وأضاف "نحن على ثقة بأن هذا الاستثمار سيكون الأول من بين العديد من الاستثمارات المثمرة في قطاع الطاقة في أستراليا من قبل نبراس".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة خالد محمد جولو إن الاستحواذ الجديد يعد بمثابة علامة بارزة لنبراس للدخول، ثم التوسع في السوق الأسترالي وسوق آسيا والمحيط الهادي.

وتابع أن هذه الصفقة ستعمل على دعم وتعزيز الهدف الإستراتيجي لشركة نبراس للنمو، وأن تصبح شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة.

يذكر أن نبراس للطاقة لإدارة الاستثمار تملكها شركة نبراس، وهي شركة مساهمة بين شركة الكهرباء والماء القطرية بنسبة 60%، وجهاز قطر للاستثمار -وهو صندوق الثروة السيادي لقطر- بنسبة 40%.