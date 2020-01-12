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صادرات كوريا الجنوبية إلى إيران تتراجع 90%

إيران تخضع لعقوبات اقتصادية (غيتي)
إيران تخضع لعقوبات اقتصادية (غيتي)

تراجعت الصادرات الكورية الجنوبية إلى إيران حوالي 90% في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي، طبقا لما ذكرته شبكة "كي بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وطبقا لبيانات صادرة اليوم عن هيئة دعم الاستثمار التجاري الكوري الحكومية، فإن شحنات البلاد إلى إيران بلغت قيمتها 259 مليون دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين بانخفاض 88.6% عما كانت عليه قبل عام.

ويمثل هذا الرقم أكبر تراجع بين أكبر الدول المصدرة العشرين إلى إيران. ورغم ذلك، ما زالت كوريا الجنوبية المصدر الأكبر رقم 14 إلى إيران. 

وتراجعات شحنات الصين، وهي من أكبر المصدرين لإيران، بواقع 38.8% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول الماضيين. 

كما شهدت الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا أيضا تراجعات حادة في صادراتها إلى إيران، وذلك على ما يبدو بسبب العقوبات الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة.

المصدر : الألمانية
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