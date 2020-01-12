عقب تهديد واشنطن بإغلاق حساب عائدات النفط.. البرلمان العراقي يبحث مخاطر فرض عقوبات أميركية

كشفت البرلمانية العراقية ماجدة التميمي أن اللجنة المالية بالبرلمان ناقشت في آخر اجتماع لها مخاطر إمكانية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على بغداد، تتمثل بوقف تزويده بالدولار.

وتأتي هذه المخاوف على خلفية طلب البرلمان الأسبوع الماضي من الحكومة العراقية إلزام القوات الأجنبية بالخروج من البلاد.

وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان الرقابة المالية، ووكيل وزير المالية، ومسؤولون آخرون. وخلص المشاركون إلى أن تطبيق القرار ستكون له تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد العراقي.

وحذرت الخارجية الأميركية العراق من إمكانية فقدانه الوصول إلى حسابه بمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) في نيويورك، حيث يحتفظ بالعائدات الدولية لمبيعات النفط العراقي.

وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين عراقيين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذرت حكومة بغداد من أنها تغامر بفقدان إمكانية الوصول إلى حساب مصرفي حكومي مهم لدى الاحتياطي الفدرالي في نيويورك إذا أقدمت على إخراج القوات الأميركية.

وذكر المسؤولون -الذين لم تكشف الصحيفة عن هوياتهم- أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أن الولايات المتحدة قد تمنع العراق من الوصول إلى حساب للبنك المركزي للبلاد لدى الاحتياطي الفدرالي.