تعرف على جديد قضية طائرات بوينغ 737 ماكس.. ماذا عن منافستها إيرباص؟

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية الجمعة إنها تسعى إلى تغريم شركة بوينغ 5.4 ملايين دولار، وأضافت أنها تقاعست عن منع تركيب أجزاء بها عيوب في طائرات 737 ماكس.

وذكرت الإدارة في بيان أن شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات "تقاعست عن الإشراف بشكل كاف على مورديها لضمان امتثالهم لنظام ضمان الجودة المتبع في الشركة.. وتعمدت بوينغ تقديم الطائرة للحصول على شهادة صلاحية الطيران النهائية من إدارة الطيران الاتحادية بعد معرفتها أن هذه الأجزاء لا يمكن استخدامها بسبب إخفاقها في اجتياز اختبار القوة".

واقترحت إدارة الطيران الاتحادية غرامة مدنية قيمتها 3.9 ملايين دولار على بوينغ بسبب المشكلة نفسها في ديسمبر/كانون الأول الماضي لطائرات من "طراز 133 -737 أن جي"، وهي الجيل السابق لطائرات 737 ماكس.

وتم منع طيران طائرات 737 ماكس منذ مارس/آذار بعد تحطم طائرتين من هذا الطراز، مما أدى إلى مقتل 346 شخصا.

ووجه نواب وإدارة الطيران الاتحادية انتقادات لسجل بوينغ فيما يتعلق بالأمان بشأن عدد من المسائل.

وكشفت إدارة الطيران الاتحادية النقاب في يونيو/حزيران الماضي عن أن نحو ثلاثمئة طائرة من طرازي أن جي و737 ماكس قد يكون بهما أجزاء تحوى عيوب تصنيع، وقالت إنها ستلزم بتغيير هذه الأجزاء بشكل سريع.

وكانت بوينغ أعلنت في وقت سابق وقف إنتاج طائراتها من طراز 737 ماكس مؤقتا خلال الشهر الجاري، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عشرين عاما. ومن المرجح أن يستمر إيقاف جميع الرحلات في هذا الطراز لفترة طويلة من العام المقبل.

تفوق إيرباص

بالمقابل، حققت منافستها الأوروبية إيرباص ارتفاعا في طلبيات الطائرات لعام 2019، لكنها أخفقت في أن تواكب التسليمات للعام الثاني على التوالي بعد أن ألغت برنامجها للطائرة العملاقة "380 أي"، وقامت بتنقية دفاترها من بعض الصفقات غير النشطة التي خلفها تداعي ازدهار الطلبيات في القطاع.

وحققت الشركة الأوروبية إجمالي طلبيات قدره 1131، بارتفاع 36%، وهو الأقوى في ست سنوات.

يأتي ذلك بعد طلب لشراء أربعين طائرة من طراز "330 أي-نيو" ذي الجسم العريض، من جانب عميل لم يُعلن اسمه في الأيام الأخيرة لعام 2019. وزاد صافي الطلبيات -بعد الإلغاءات- 3% وصولا إلى 768 طائرة.

وأكدت إيرباص أنها سلمت عددا قياسيا من الطائرات بلغ 863 في 2019، بزيادة 8%.

وتضع تلك الأرقام إيرباص على مسار التفوق على بوينغ في كل من الطلبيات والتسليمات للمرة الأولى منذ 2011، في الوقت الذي تكابد فيه الشركة الأميركية المنافسة لإيرباص مصاعب جراء أزمة وقف تحليق طائرتها 737 ماكس. ومن المقرر أن تعلن بوينغ عن أرقامها يوم الثلاثاء المقبل.