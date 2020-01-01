مصنع جديد بالصومال.. هل هو محاولة لكسر هيمنة الأغذية المستوردة؟

قاسم أحمد سهل-مقديشو

كان النمط الغذائي السائد في الصومال بالفترة ما قبل اندلاع الحرب الأهلية عام 1991 يعتمد بشكل أساسي على المحاصيل الزراعية المحلية، مثل الذرة الشامية والذرة الرفيعة والفول وغيرها، إضافة إلى اللحم واللبن والسمك.

وكانت الأطعمة التقليدية المصنوعة من الذرة هي الطاغية على الموائد في كل المنازل تقريبا مثل "عَنْجٍيرو" في الفطور و،"سَوْر" في وجبة الغداء، و"مُوفُو"، و"عَمْبُولو (المصنوع من الفول)" في وجبة العشاء تبعا للتفضيلات الشخصية.

أما الآن فالمواد الغذائية المستوردة سواء على أشكال حبوب ومواد جافة أو على أشكال معلبات هي الحاضرة الآن بقوة على الموائد الصومالية، وتحتل مرتبة في أعلى سلم الواردات، إلا أن معظمها فقيرة غذائيا ومشكوك في سلامتها وجودتها لضعف نظم الرقابة، والأخطر أن بعض المواد يتم استيرادها وهي قريبة جدا من انتهاء صلاحيتها ما ينعكس سلبا على نمو الأطفال نموا صحيحا، وفق مراقبين.