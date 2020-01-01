قطاع التكنولوجيا يسرق الأضواء.. لماذا لم يعد النفط يحكم أسواق المال؟

بينما يستمر قطاع التكنولوجيا في احتكار السوق، كان قطاع الطاقة يجذب الانتباه لدوافع خاطئة.

في تقرير نشره موقع "أويل برايس" الأميركي، قال الكاتب أليكس كيماني إن قطاع التكنولوجيا يستمر في سرقة الأضواء، وهو ما تسبب في حجب قطاع الطاقة الذي تخلف كثيرا عن كل القطاعات الأخرى تقريبا في الأسواق المالية بالولايات المتحدة.

فقد ارتفع المؤشر المفضل لقطاع التكنولوجيا، وهو صندوق قطاع اختيار التكنولوجيا "أس.بي.دي.آر"، بنسبة 45.3% خلال عام 2019، وبنسبة 305% على مدار العقد الماضي.

وعلى امتداد فترات زمنية أطول، تأخر قطاع الطاقة عن معظم القطاعات الأخرى، حيث سجل عودة بنسبة 14% منذ يونيو/حزيران 2008.

في الوقت الحاضر، تعد شركات التكنولوجيا من أضخم الجهات الفاعلة في سوق الأوراق المالية، ومن بينها شركة مايكروسوفت التي تبلغ قيمتها السوقية 1.2 مليار دولار، أي أكبر من قطاع الطاقة بأكمله. وعموما، تعد مايكروسوفت وآبل وأمازون أكثر الشركات العامة قيمة.

في المقابل، تراجع تصنيف شركة إكسون موبيل -التي كانت من بين أفضل عشر شركات للطاقة- لأول مرة على الإطلاق، لتستقر قيمتها السوقية عند 292.9 مليار دولار أميركي، محتلة بذلك المركز الحادي عشر.

وانخفضت مكانة قطاع الطاقة في مؤشر "إس آند بي 500" إلى 4% فقط، مقارنة بـ13% في عام 2000، بينما تستحوذ التكنولوجيا في الوقت الحاضر على 26% من السوق.

وأشار الكاتب إلى أن من الواضح أن المستثمرين لا يفكرون بشكل كبير في أسهم الطاقة، لكن الأمور كانت مختلفة تماما قبل عقدين، عندما كانت التكنولوجيا أقل هيمنة وكانت القطاعات المتنوعة ممثلة بشكل جيد في المراتب العليا.

وقد كانت أكبر أربع شركات في عام 2000 تتمثل في الشركات: "جنرال إلكتريك" و"إكسون موبيل" و"فايزر" و"سيتي غروب".