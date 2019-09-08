من وزير الطاقة السعودي الجديد؟

أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء السبت وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، وعين نجله الأمير عبد العزيز بن سلمان بدلا منه، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس). فمن وزير الطاقة السعودي الجديد؟

يمثل تعيين عبد العزيز بن سليمان المرة الأولى التي يتولى فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية منصب وزير الطاقة، في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في وقت تستعدّ فيه المملكة لطرح أسهم في شركة أرامكو للاكتتاب العام.

وقبل تعيينه وزيرا للطاقة شغل عبد العزيز بن سليمان مناصب عدة:

- كان عبد العزيز بن سلمان يشغل حتى أمس السبت منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة السعودية منذ 2017.

- شغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015.

- شغل منصب مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة بين 2004 و2015.

- كما شغل منصب وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة بين عامي 1995 و2004.

- عين مستشارا لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة بين عامي 1987 و1995.

- شغل منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة بين عامي 1985 و1987.

- عضو في اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية (المحروقات).

- عضو في مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومجلس إدارة مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

- خلال فترة عمله في وزارة الطاقة، شغل عضوية فريق التفاوض السعودي المعني بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

- عبد العزيز بن سلمان الوزير الجديد للطاقة هو عضو منذ فترة طويلة في وفد السعودية بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحضر مباحثات بلاده بشأن التوصل لاتفاقات لخفض إنتاج النفط خلال الفترة منذ 2017 حتى آخر اجتماع عقد في يونيو/حزيران الماضي.

- ترأس الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية لإعداد الإستراتيجية البترولية للمملكة؛ إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الإستراتيجية.