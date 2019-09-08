بعد اتهامات محمد علي للسيسي.. الحكومة المصرية تعد المقاولين بدفع مستحقاتهم

أكدت مصادر متفرقة تعمل في مجال المقاولات بمصر، وذات صلة بالعمل مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة؛ حصولهم على وعود وتطمينات بتلقي مستحقاتهم المتأخرة قبل نهاية العام الحالي.

وحسب مراسل الجزيرة نت عبد الكريم سليم، فقد ربط هؤلاء بين تلقيهم هذه الوعود والصدى الهائل الذي أحدثته فيديوهات المقاول والممثل محمد علي التي راجت مؤخرا؛ بالقول "ربما كانت مصادفة، وربما كانت لتهدئة شركات المقاولات حتى لا يلحق به آخرون على نفس خطاه".

في السياق ذاته، وجّه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بصرف مستحقات المقاولين المسؤولين عن أعمال الإنشاءات في مستشفى سمالوط بمحافظة المنيا (جنوب القاهرة) أولا بأول، وذلك خلال تفقده عددا من المشروعات الخدمية بالمحافظة.

وكان المقاول والممثل محمد علي بث تسجيلات مصورة اتهم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعددا من كبار قادة الجيش بإهدار مليارات الجنيهات على مشاريع من دون دراسة أو بلا جدوى اقتصادية، فضلا عن ملايين أخرى على مصالح شخصية له ولأسرته.

وقال مقاول عمل لصالح مشروعات الهيئة لسنوات طويلة إنه توقف منذ نحو عامين عن العمل لصالح الهيئة، بعد تراكم مستحقاته، مستدركا "لم يجبرني أحد على استئناف العمل، فقد كنا نحن الساعين للعمل معهم دون توقف لأنهم أكثر جهات الدولة التزاما بالسداد، ويبدو أن هناك أزمة ما لديهم حدثت في الأعوام الأخيرة".

وقال نشطاء على صلة بمجال الفن إن مقاولا آخر يعمل في مجال التمثيل أيضا تلقى اتصالات للترضية".

كما تحدث نشطاء عن استخدام المهرجانات والمسابقات الفنية في ترضية الممثلين الذين يعملون في المقاولات مع الجيش، وذلك عبر منحهم جوائز فنية.