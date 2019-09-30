حتى لا يُخترق حسابك المصرفي.. لا تستخدم بطاقتك المصرفية في هذه الأعمال

يعد استخدام بطاقة السحب المباشر من الرصيد -التي تعرف أيضا باسم بطاقة المدين- طريقة سهلة لإجراء عملية شراء في حال كنت لا تحمل نقودا، ولكن الخبراء حذروا من استخدامها في بعض الأماكن لأن ذلك يعرض حسابك المصرفي لخطر الاختراق. وفي هذا التقرير الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية في نسختها الكندية، تطرقت الكاتبة جين ماكافري إلى الحالات التي ينبغي فيها تجنب استخدام هذه البطاقة.

وحسب ليزلي تاين، وهي محامية متخصصة في القضايا المالية، ومؤلفة كتاب "الحياة والدين: نهج جديد نحو تحقيق العافية المالية"، تعد بطاقة السحب وسيلة مفيدة لإجراء المعاملات المالية الروتينية، وفي حال كنت ترغب في الحد من نفقاتك، فإنها تتيح لك الفرصة لذلك، وبالنسبة لعمليات الشراء الكبرى فعادة تكون بطاقات الائتمان الحل الأفضل لأنها ستوفر لك مزيدا من الحماية.

لكن من المحتمل أن تكون مخاطر استخدام بطاقات السحب الآلي أكبر بكثير من مخاطر الاحتيال، فقد أوضحت كيمبرلي بالمر خبيرة التمويل الشخصي في مؤسسة "نيرد وولت" أن استخدام بطاقة السحب لإجراء عملية شراء فكرة سيئة، وأكدت أنه ينبغي استخدام هذه البطاقة لسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي أو أحد البنوك فحسب.

ومن خلال استخدام بطاقة السحب، ستفوت عليك فرصة الحصول على المكافآت التي يمكنك كسبها من خلال شراء سلع باستخدام بطاقة الائتمان. وفي ما يلي الحالات التي لا ينبغي فيها استخدام بطاقة المدين.

الخبراء حذروا من استخدام بطاقات السحب المباشر في الأماكن غير المعروفة (مواقع التواصل)

استئجار سيارة

أكدت الكاتبة أن خدمات تأجير السيارات غالبا تجمد أموالا في حسابك عند استخدام بطاقة السحب، وقد أوضحت تاين أنك لن تتمكن من الاستفادة من هذه الأموال أثناء استخدام السيارة، ولكن لا يُعد هذا الأمر مشكلة في حال كان لديك الكثير من الأموال في حسابك المصرفي، ولكن قد يؤدي ذلك إلى شيكات مردودة وسحب على المكشوف إذا لم تقم بذلك.