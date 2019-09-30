حتى لا يُخترق حسابك المصرفي.. لا تستخدم بطاقتك المصرفية في هذه الأعمال
يعد استخدام بطاقة السحب المباشر من الرصيد -التي تعرف أيضا باسم بطاقة المدين- طريقة سهلة لإجراء عملية شراء في حال كنت لا تحمل نقودا، ولكن الخبراء حذروا من استخدامها في بعض الأماكن لأن ذلك يعرض حسابك المصرفي لخطر الاختراق.
وفي هذا التقرير الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية في نسختها الكندية، تطرقت الكاتبة جين ماكافري إلى الحالات التي ينبغي فيها تجنب استخدام هذه البطاقة.
وحسب ليزلي تاين، وهي محامية متخصصة في القضايا المالية، ومؤلفة كتاب "الحياة والدين: نهج جديد نحو تحقيق العافية المالية"، تعد بطاقة السحب وسيلة مفيدة لإجراء المعاملات المالية الروتينية، وفي حال كنت ترغب في الحد من نفقاتك، فإنها تتيح لك الفرصة لذلك، وبالنسبة لعمليات الشراء الكبرى فعادة تكون بطاقات الائتمان الحل الأفضل لأنها ستوفر لك مزيدا من الحماية.
لكن من المحتمل أن تكون مخاطر استخدام بطاقات السحب الآلي أكبر بكثير من مخاطر الاحتيال، فقد أوضحت كيمبرلي بالمر خبيرة التمويل الشخصي في مؤسسة "نيرد وولت" أن استخدام بطاقة السحب لإجراء عملية شراء فكرة سيئة، وأكدت أنه ينبغي استخدام هذه البطاقة لسحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي أو أحد البنوك فحسب.
ومن خلال استخدام بطاقة السحب، ستفوت عليك فرصة الحصول على المكافآت التي يمكنك كسبها من خلال شراء سلع باستخدام بطاقة الائتمان. وفي ما يلي الحالات التي لا ينبغي فيها استخدام بطاقة المدين.
|الخبراء حذروا من استخدام بطاقات السحب المباشر في الأماكن غير المعروفة (مواقع التواصل)
استئجار سيارة
أكدت الكاتبة أن خدمات تأجير السيارات غالبا تجمد أموالا في حسابك عند استخدام بطاقة السحب، وقد أوضحت تاين أنك لن تتمكن من الاستفادة من هذه الأموال أثناء استخدام السيارة، ولكن لا يُعد هذا الأمر مشكلة في حال كان لديك الكثير من الأموال في حسابك المصرفي، ولكن قد يؤدي ذلك إلى شيكات مردودة وسحب على المكشوف إذا لم تقم بذلك.
السفر خارج البلاد
الأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج يقتنون غالبا بعض الأغراض من أماكن غير مألوفة، لهذا السبب تحديدا أوصت تاين ابنتها بأن تخصص بطاقة سحب مختلفة مرتبطة بحساب مصرفي يحتوي على مبلغ مالي محدود لاقتناء مثل هذه الأشياء، وصرحت بأنه في حال تعرض حسابها للاختراق، فلن يكون ذلك الحساب مرتبطا بأغلب أموالها.
|عند السفر خارج البلاد يفضل عدم استخدام بطاقة السحب المباشر في أماكن غير معروفة (بيكسابي)
التسوق عبر الإنترنت
إن استخدام بطاقة السحب الخاصة بك في عمليات الشراء من مواقع الويب من الممكن أن يعرض حسابك للخطر، وعندما تكتشف تعرضك للاحتيال، سيكون من الصعب تدارك الأمر إذا كنت تستخدم بطاقة سحب بدل بطاقة الائتمان.
وفي هذا الشأن، أوردت بالمر أنه رغم أن البنوك لا تزال تعتمد سياسة الحماية الخاصة ببطاقة السحب، فإن المحتال قادر على سحب جميع أموالك قبل أن تدرك أن بطاقتك تعرضت للاختراق.
ويشكل هذا الوضع خطرا كبيرا على الناس لأنهم يستخدمون عادة حساباتهم المصرفية لدفع ثمن جميع الأغراض بمختلف أنواعها، مثل فواتير الخدمات والقروض العقارية وحتى الإيجار.
عندما تستخدم بطاقة السحب في الفنادق، يجمد غالبا الموظفون أيضا المال وفقا للمدة التي ستقضيها في الفندق، ناهيك عن بعض الأموال الإضافية في حالة وجود رسوم أخرى، وقد بينت تاين أن هذا الأمر قد يؤثر بالتأكيد على قدرتك على استخدام الحساب لتغطية نفقات أخرى.
كسب النقاط
أوردت بالمر أن استخدام بطاقة الائتمان يمكنك من كسب مكافآت على جميع المشتريات التي تقتنيها، ولكن الوضع يختلف عند استخدام بطاقة السحب. لذلك إذا كنت تسعى لكسب المكافآت، فإنه عليك استخدام بطاقة ائتمان تضم جميع هذه الامتيازات.
تعزيز رصيدك الائتماني
لا تحتسب قيمة المشتريات التي تجريها ببطاقات السحب المباشر ضمن رصيد الائتمان الخاص بك، وعندما تشتري الأغراض باستعمال بطاقتك الائتمانية وتسدد رصيدك كل شهر، يساعدك ذلك على تعزيز رصيدك.
الالتزام بميزانيتك
رغم اختلاف الآراء حول هذا النهج، فلعله من الأسهل تنظيم ميزانيتك باستخدام بطاقة ائتمان لأنها تمكنك من الاطلاع على جميع نفقاتك اليومية بسهولة وفي مكان واحد.
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