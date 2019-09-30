بلغ 1700 دولار لأول مرة.. البلاديوم يواصل سحب البريق من الذهب

ارتفع البلاديوم إلى مستوى قياسي جديد اليوم الاثنين، وسط توقعات بعجز في المعروض هذا العام، مما ساهم في تخطيه مستوى 1700 دولار لأول مرة.

وزاد البلاديوم 0.8% إلى 1694.85 دولارا للأوقية بعدما سجل مستوى قياسيا عند 1700.71 دولار في وقت سابق من جلسة اليوم.

وصعد البلاديوم حوالي 28% منذ بداية العام، وشهد ارتفاعا بنسبة 22% في عام 2016 و56% في عام 2017، ونحو 16% في عام 2018.

ويستخدم البلاديوم في صناعة المحولات التحفيزية بقطاع السيارات لتقليل انبعاثات الكربون، كما يستخدم في صناعة الإلكترونيات وفي طب الأسنان، وتنقية الهيدروجين وصناعة المجوهرات وصناعة المحولات المحفزة.

وتعد روسيا وجنوب أفريقيا وكندا والولايات المتحدة وزيمبابوي أكبر خمس دول منتجة للبلاديوم في العالم.

وأنتجت روسيا 81 طنا متريا من البلاديوم عام 2017، في حين أنتجت جنوب أفريقيا 78 طنا وكندا 19 طنا وأميركا 13 طنا وزيمباوي 12 طنا.

الذهب يتراجع

بالمقابل، نزل الذهب في تعاملات اليوم، إذ دفعت الضبابية حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعض المستثمرين للجوء إلى الدولار الآمن ليضغطوا بذلك على الأصول المقومة بالعملة الأميركية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1490 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:43 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجلت الأسعار 1486.60 دولارا في الجلسة السابقة، وهو أقل مستوى منذ 18 سبتمبر/أيلول الحالي.

كما نزل المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1496.60 دولارا للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع، كما استقرت أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا -بما في ذلك الصين- اليوم متجاهلة أنباء عن أن الإدارة الأميركية تدرس إلغاء قيد شركات صينية من البورصات الأميركية.

ونقلت بلومبيرغ عن المسؤولة في وزارة الخزانة الأميركية مونيكا كراولي قولها أول أمس السبت إن البيت الأبيض لا يفكر في هذه الخطوة في الوقت الحالي، بعد أن ذكرت رويترز يوم الجمعة الماضي أن الإدارة الأميركية تدرس هذا الإجراء.