الرياض وأبو ظبي تملكان 60% بأحد صناديقها.. مخاطر تحدق باستثمارات "سوفت بنك" اليابانية

ذكر موقع "سيليكون ريبابلك" المتخصص في التكنولوجيا أن هناك قلقا من القروض التي تقدمها مجموعة "سوفت بنك" اليابانية الاستثمارية لمديريها التنفيذيين للمساهمة في محفظتها الاستثمارية "رؤية 2".

يأتي هذا مع بدء "سوفت بنك" مفاوضات مع شركة "وي وورك" التي تملك حصة فيها، لتأجيل اكتتابها خشية تأثيره سلبا في إقبال المستثمرين على صندوق "رؤية 2".

وكانت إدارة "سوفت بنك" شجعت كبار مديريها التنفيذيين على اقتراض عشرة أضعاف رواتبهم بما يصل إلى عشرين مليار دولار للاستثمار في الصندوق.

في الأثناء، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن مجموعة سوفت بنك تخطط لضخ مليار دولار إضافية أو أكثر في "وي ورك"، من خلال إعادة التفاوض حول اتفاق ضمان أُبرم قبل انخفاض للتقييمات تسبب في تأخير الطرح العام الأولي للشركة الأميركية الناشئة المتخصصة في توفير المساحات الإدارية.

وتستثمر السعودية 45 مليار دولار في صندوق "رؤية" الذي تبلغ قيمته مئة مليار دولار، كما استثمرت أبوظبي 15 مليارا، مما يجعل الرياض وأبوظبي تمتلكان 60% من هذه المحفظة.

وذكر خبراء أن المحفظة استثمرت في شركات عدة بقيمة ورقية أكبر بكثير من قيمتها السوقية الحقيقية، وتوقعوا انهيار المحفظة خلال 12 شهرا.