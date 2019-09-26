صممته العراقية زها حديد.. الصين تفتتح أحد أكبر المطارات بالعالم

افتتح الرئيس الصيني شي جين بينغ رسميا مطار "داشينغ الدولي" الضخم في العاصمة بكين، ليصبح بذلك أكبر مطار بالبلاد وأحد أكبر المطارات في العالم.

وقال الرئيس الصيني إن هذا المشروع -الذي أقلعت منه أول طائرة تابعة لشركة تشاينا ساوثرن- يمثل معلما بارزا مهما في بكين، و"يظهر طموح الشعب الصيني العظيم ورؤيته الإستراتيجية".

وصممت هذا المطار المهندسة العراقية الشهيرة الراحلة زها حديد، ويتخذ شكل طائر العنقاء رغم أن البعض يرى أنه يشبه نجمة البحر.

وتكلّف المطار 63 مليار دولار وهو بحجم مئة ملعب لكرة القدم، ومن المتوقع أن يصبح واحدا من أكثر المطارات ازدحاما بالعالم.

المطار الصيني الجديد سيشغل 116 خطا جويا يربط بكين بـ122 وجهة دولية (رويترز)

وسيشغل المطار 116 خطا جويا يربط بكين بـ122 وجهة دولية، ويضم أربعة مدارج من الطراز العالمي، ومن المقرر زيادتها في إطار التوسعات المستقبلية.

وسيشهد المطار في النهاية ثلاثمئة عملية إقلاع وهبوط كل ساعة. وتبلغ مساحة صالات المطار سبعمئة ألف متر مربع، وبه 268 ممرا للطائرات.

ومن المتوقع أن يستقبل المطار الجديد -الذي شُيّد في أقل من خمس سنوات- ما يصل إلى 72 مليون راكب سنويا بحلول 2025، ليصل العدد في نهاية المطاف إلى مئة مليون راكب.

كما يعد المطار الأكثر تقدما، بأكبر نظام أوتوماتيكي لإدارة الحركة الجوية بالعالم، ونظام للكشف التلقائي عن العناصر الغريبة على مدارج الطائرات، والمرافق المتطورة الأخرى ذات المستوى العالمي.

وتقول الحكومة الصينية إن مطار داشينغ ضروري لتحسين القدرة التنافسية الدولية لبكين.

وسجل المطار 103 براءات اختراع جديدة و65 تقنية جديدة.

ومن المنتظر أن تحل الصين محل الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر سوق للطيران المدني في العالم بحلول 2022.