سوق الطاقة المتجددة بأوكرانيا.. هل سيكون للعرب نصيب من الكعكة؟

صفوان جولاق-كييف

"تعالوا للاستثمار، وأنا أضمن أعمالكم"، نداء صريح وجهه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر مواقع التواصل إلى المستثمرين الأجانب، مباشرة بعد توليه منصب الرئاسة في مايو/أيار الماضي، متعمدا استخدام اللغة الإنجليزية فيه، رغم أنها ضعيفة نوعا ما لديه.

نداء عكس الاهتمام الأوكراني باستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تجد فيها السلطات طوق نجاة لاقتصاد يأن من تبعات الأزمات السياسية والعسكرية المتلاحقة.

ولأن مجال الطاقة المتجددة حديث عهد في أوكرانيا، يبدو أن دولا وشركات عالمية تقصده قبل غيره من مجالات الاستثمار. وهنا تبرز اهتمامات ألمانية وهولندية وبريطانية، بدأت فعلا إنشاء حقول لإنتاج الطاقة في مناطق غرب أوكرانيا، بحجم استثماري يقدر بنحو مئة مليون دولار.

نصيب العرب

اللافت هنا أن أعين العرب تتطلع إلى نصيب من "كعكة الطاقة المتجددة" في أوكرانيا، إن صح التعبير، وتسعى إلى دخول هذا المجال باهتمام وتأن معا.

العاصمة كييف شهدت الثلاثاء الماضي مؤتمرا دوليا حول "الطرق الفعالة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة والاستثمار فيها"، نظمته "الرابطة الأوكرانية العربية لرجال الأعمال والمستثمرين".

يقول الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة (أريك) المهندس محمد الطعاني إن الدول العربية رائدة في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن حجم هذه الاستثمارات يصل إلى نحو خمسمئة مليون دولار في العالم العربي وحده.