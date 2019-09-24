نفقاتك تتزايد ودخلك لا يكفي.. إليك 10 طرق لكسب المال من منزلك

أصبحنا نعيش في عصر لا يكفي فيه مرتب واحد لتغطية النفقات، ويحتاج الجميع إلى بذل مزيد من الجهد للحصول على دخل إضافي، وفي الواقع هناك فرص متعددة للحصول على وظائف جيدة لمن هم مستعدون لبذل الجهد.

في مقال نشرته مجلة "كلارا" الإسبانية، استعرضت الكاتبة آلي سمنييغو أفضل الوظائف والأفكار لتحقيق دخل جيد من المنزل.

صفات ضرورية

تقول الكاتبة إن الكثيرين يتساءلون عن إمكانية جني المال من المنزل، والإجابة بكل بساطة هي: نعم.

وتضيف أنه يمكن لأي شخص أن يقوم بعمل انطلاقا من غرفة في منزله، إلا أن هناك صفات يجب أن تتوافر فيه، مثل روح المبادرة والتنظيم والمسؤولية والحرص على تجاوز الصعوبات.

كما أن الأشخاص الذين يجنون المال دون الخروج من المنزل هم في الأغلب من يتمتعون بعقلية رجال الأعمال، حيث إنهم يبحثون دائما عن فرص الربح، وهم مستعدون للمخاطرة، ويريدون الجمع بين المتعة والعمل باعتبار أنهم يقومون بالنشاط الذي يبدعون فيه ويحبونه، حسب الكاتبة.

وهؤلاء يستمتعون بنمط حياة مختلف تماما، وينجحون في تحقيق الثراء والحياة التي يحلمون بها.

وفيما يلي، أفضل عشر طرق وأكثرها شعبية للعمل من المنزل وتحقيق هذا الحل كما أوردتها آلي سمنييغو.

1-إنشاء مدونة

إنها واحدة من أكثر الطرق انتشارا لجني المال من المنزل، وعلى الرغم من صعود شبكات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام فإن هناك طرقا متنوعة لتحقيق دخل مادي من التدوين.

والاستثمار المطلوب في هذه الفكرة هو تخصيص وقت وجهد لإنتاج محتوى جيد، وبعد ذلك يمكن تحويل المقالات المكتوبة إلى أموال، وذلك من خلال عمليات تسويقية وتجارية، مثل الدعاية لمنتجات طرف ثالث، والقيام بعمليات بيع المنتجات الرقمية.

يشار إلى أن تحقيق دخل محترم بهذه الطريقة يستغرق بعض الوقت، ويستوجب الكثير من الإصرار والصبر.

الكثيرون يرغبون في أن يصبحوا "يوتيوبر" (الأناضول)

2- فتح قناة يوتيوب

في الماضي كان الأطفال يحلمون بأن يصبحوا أطباء أو مدرسين، ثم بعد ذلك أصبحت الموضة هي لعب كرة القدم والغناء، ولكن الآن إذا سألت أي طفل عن وظيفة أحلامه فإن الإجابة هي أن يصبح "يوتيوبر".

وهذه الكلمة تعني صنع محتوى فيديو ونشره على منصة يوتيوب، وهي تمثل واحدة من أكثر الطرق ربحية لمن يرغبون في العمل من المنزل.



وهذه الطريقة أيضا تستوجب الكثير من الإعداد والمثابرة، وبعد ذلك يمكن تحقيق دخل جيد من قناة يوتيوب عبر عرض اللافتات الإشهارية، والتسويق لأطراف أخرى، وأيضا الحصول على رعاة وممولين.

3- المساعد الافتراضي

إحدى أفضل الطرق لكسب المال من المنزل، والتي بدأت تحقق انتشارا واسعا خلال السنوات الأخيرة، هي وظيفة المساعد الافتراضي، وهي وظيفة الأحلام بالنسبة لكل شخص يتصف بالتنظيم والحكمة ومهارة اتخاذ القرار والتواصل الجيد مع الناس.

هذه الوظيفة تتمثل بكل بساطة في تقديم خدمات إدارية لشركات، قد تتنوع من تنظيم جداول الأعمال إلى إدارة البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية وتنظيم الرحلات، وكل ما تحتاجه للقيام بهذه الوظيفة هو هاتف جوال وجهاز حاسوب وخدمة إنترنت جيدة لتبدأ بتحقيق دخل مالي دون مغادرة المنزل.

4- الترويج للمنتوجات

هل أنت صديق للجميع والناس يطلبون منك دوما تقديم النصح؟ إذا كانت لك تجربة في تقديم المشورة في مجال الطعام أو مستحضرات التجميل أو الرحلات أو التسوق فإنه يمكنك أن تفكر في استغلال هذه الخبرة والموهبة التي لديك لتقديم خدماتك للجميع.

يمكن البدء بتحديد نقاط قوتك وخبرتك، والتوجه نحو التخصص في مجال معين.

وهناك العديد من المواقع الإلكترونية التي تمكنك من كسب المال من منزلك عبر الترويج لمنتجات معينة، ويمكن أيضا القيام بذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي باستخدام رموز التخفيضات.

هناك منصات خاصة تتيح لك بيع صورك (غيتي)

5- تقديم دروس عبر الإنترنت

إذا كنت خبيرا في أي تخصص فإنه يمكنك الاستفادة من موهبتك ومعرفتك، إذ إن الدروس والشروحات المقدمة عبر الإنترنت باتت قيمتها كبيرة.

وعلى الرغم من أن شبكة الإنترنت هي مصدر لا ينضب من الموارد المجانية المتاحة لمن يريدون التعلم والتدريب فإن هناك عددا كبيرا من الناس الذين يحتاجون لمرشد أو مدرب يساعدهم بشكل شخصي في مشاريعهم.

6- صناعة دروس عبر الإنترنت

إذا كنت المولعين بمجال التعليم ولديك موهبة في تدريس الآخرين والقيام بأنشطة مفيدة فربما تكون أفضل طريقة لكسب المال هي صناعة دروس وبيعها عبر الإنترنت.

هذا الأمر لا يتطلب استثمارات كبيرة، ويمكنك الوصول إلى عدد غير محدود من المتابعين لدروسك، وهناك في شبكة الإنترنت منصات مخصصة لإنتاج وتسويق الدروس يمكن العمل فيها.

7- بيع الصور عبر الإنترنت

إذا كنت مولعا بالتصوير ولديك الموهبة وراء عدسات الكاميرا فإنه يمكنك التفكير في كسب المال من بيع الصور التي تلتقطها.

وهناك منصات خاصة تعلمك هذه الوظيفة وتتيح لك بيع صورك لمنتجي المحتوى والشركات الباحثة عن هذا المنتج.

8- وظيفة كاتب محتوى

إذا كانت نقطة قوتك هي الكتابة وأنت تستمتع بإنتاج المحتوى فإن إحدى الوظائف التي قد تناسبك للعمل من المنزل هي إنتاج النصوص لفائدة الآخرين.

وفي ظل صعود أهمية شبكة الإنترنت وصفحات الويب كل يوم هناك حاجة لمئات الآلاف من الناس القادرين على كتابة أنواع مختلفة من المحتوى الإعلامي في المجالات التجارية والشخصية.

يمكنك القيام بهذا الأمر دون أن تغادر الأريكة في غرفة جلوسك باستعمال حاسوب فقط.

الشركات بحاجة إلى توظيف أشخاص قادرين على إدارة حساباتها على مواقع التواصل (الأناضول)

9- مدير حسابات التواصل الاجتماعي

إحدى الوظائف الأخرى التي تشهد رواجا كبيرا في ظل انتشار الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي هي مدير حسابات التواصل الاجتماعي.

أصبحت كل الشركات تمتلك حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، وهي بحاجة لتوظيف شخص مسؤول عن إدارة مختلف القنوات والصفحات والمواقع التابعة لها.

وهذه المهمة تتضمن إنتاج المحتوى والرد على الرسائل وزيادة عدد المتابعين، وبالتالي فهي مهمة كبيرة وغير سهلة بالمرة.

وهي فرصة مواتية لمن يمتلكون موهبة في هذا المجال وملتزمون بجني المال عبر تقديم خدماتهم كمستقلين.

10- التسويق الشبكي

يعد التسويق متعدد المستويات من أقدم الطرق لكسب المال من المنزل، ولكنه يشهد اليوم رواجا كبيرا.

ويمثل التسويق الشبكي نموذجا تجاريا يتطلب استثمارا قليلا ويعتمد على البيع المباشر للمنتجات بالاعتماد على موزعين مستقلين.

وهؤلاء بدورهم يعرضون على أشخاص آخرين الانضمام إلى الشبكة إذا كانوا يرغبون في كسب المال من منزلهم، ويحصل كل شخص على عمولة على المبيعات التي يقوم بها الأشخاص الذين ضمهم هو إلى الفريق.

عليك فقط التثبت من أن الشركة التي تعمل معها لا تمارس عمليات البيع الهرمي، باعتبار أن هذه الممارسة غير قانونية في كل أنحاء العالم.