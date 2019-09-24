المخاطرة والاستثمار والأهداف.. كيف يتغير سلوكنا تجاه المال حسب الأجيال؟

محمد بنكاسم

تختلف النظرة والسلوك تجاه المال وكيفية استثماراته حسب الجيل الذي ينتمي إليه كل فرد، ويقول الكاتب جيف ديغاردان في مقال نشره موقع المنتدى الاقتصادي العالمي إن هذا الاختلاف يعزى جزئيا إلى أن كل جيل يوجد في محطة من محطات حياته تختلف احتياجاتها ومتطلباتها بدرجات متفاوتة عن باقي المحطات السابقة واللاحقة.

ففي الوقت الذي يفكر فيه الجيل الذي يتراوح عمره بين 55 و73 عاما في أمور التقاعد، فإن جيل 39 إلى 65 عاما لا يزال مشغول البال بأمور الدراسة والعمل.

وثمة عوامل أساسية أخرى لها تأثير في الطريقة التي يفكر فيها كل جيل ويتصرف بها في أمواله، ومن ذلك تداعيات الأحداث الدولية الكبرى، والمكانة التي تحتلها الثقافة في حياة كل جيل، والأثر الذي تخلفه الدورات الاقتصادية المتعاقبة على نمط عيش الأجيال المختلفة.

وقد نشر موقع "راكنتر" البريطاني، المتخصص في نشر التحليلات المعمقة لفائدة قادة الأعمال، إنفوغرافا يبرز الفوارق الواضحة في طريقة استثمار الأموال من جيل إلى آخر، واستند منجزو الإنفوغراف على نتائج العديد من الدراسات التي أنجزتها شركات استثمارية ومؤسسات استشارية دولية، وفيما يلي أبرز النتائج: