البث الحي
ابحث

إفلاس "توماس كوك" يدوّي عالميا.. تعرف على أبرز المتضررين

"توماس كوك" شركة سياحة وطيران (غيتي)
"توماس كوك" شركة سياحة وطيران (غيتي)

أعلن في بريطانيا انهيار شركة "توماس كوك"، أقدم شركة سياحة في البلاد. وألقى إعلان الشركة إفلاسها بظلاله على قطاع السياحة في عدد من دول العالم.

وإثر هذا الإعلان تتجه الأنظار إلى 600 ألف سائح عالقين في مختلف أنحاء العالم، بينهم نحو 150 ألف سائح بريطاني تحضّر لندن لأكبر خطة طوارئ في وقت السلم كي تعيدهم إلى البلاد.

ومن هؤلاء أيضا 140 ألف ألماني، و10 آلاف فرنسي، و35 ألفا من الدول الإسكندنافية و10 آلاف من كل من هولندا وبلجيكا.

ووفق شركة "توماس كوك"، فإن 22 ألف موظف لديها باتوا من دون عمل في أنحاء العالم، بينهم تسعة آلاف بريطاني.

آلاف السياح عالقون حول العالم بعد إعلان إفلاس "توماس كوك" (رويترز)

تونس
في تونس، قالت وزارة السياحة إن شركة "توماس كوك" تدين للفنادق التونسية بنحو 66 مليون دولار عن إقامة سياح في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، مضيفة أن 4500 عميل من الشركة ما زالوا في البلاد يقضون عطلاتهم.

وكانت تونس تتوقع استقبال 50 ألف سائح بريطاني عبر الشركة المفلسة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول هذا العام.

مصر
من جهتها قالت مجموعة "بلو سكاي" وكيل "توماس كوك" في مصر اليوم الاثنين إنه تقرر إلغاء حجوزات حتى أبريل/نيسان 2020 لقرابة 25 ألف سائح.

تركيا
كما أعلنت الحكومة التركية الاثنين أنها ستقدم الدعم للشركات الصغيرة التي تأثرت بانهيار "توماس كوك"، موضحة أن 21 ألف سائح من عملاء الشركة البريطانية موجدون حاليا في البلاد.

قبرص
وفي قبرص أعلنت السلطات أن 15 ألفا من السياح المتعاملين مع "توماس كوك" عالقون في الجزيرة.

اليونان
أما في اليونان فيبلغ عدد السياح العالقين 50 ألفا، بينهم 22 ألفا في جزيرة كريت.

"توماس كوك" تعد أقدم شركة سياحة في العالم (غيتي)

أقدم شركة
وكانت الشركة الرائدة في مجال السفر التي انطلقت قبل 178 عاما، تواجه منذ بعض الوقت صعوبات سببها المنافسة من مواقع إلكترونية، كما نسبت أزمتها إلى قلق المسافرين من مسألة البريكست.

وحاولت الشركة يائسة جمع مئتي مليون جنيه إسترليني (250 مليون دولار) من مستثمرين لتجنب انهيارها.

والمجموعة الضخمة مشغل سياحي وشركة طيران في نفس الوقت، ووجهاتها الرئيسية هي جنوب أوروبا ودول البحر المتوسط، لكنها نظمت أيضا رحلات سياحية إلى آسيا وشمال أفريقيا والكاريبي.

ويمثل إفلاس "توماس كوك" سقوطا مدويا لشركة كانت مدرجة في بورصة لندن على مؤشر "فوتسي" لأكبر 100 شركة عام 2010، وعلى مؤشر "فوتسي" لأكبر 250 شركة العام الماضي.

المصدر : وكالات
كلمات مفتاحية:
متعلقات
لديها 20 مليون عميل وعليها إعادة 600 ألف سائح.. إفلاس "توماس كوك" أقدم شركة سياحة بالعالم والسبب البريكست
ركود اقتصادي على الأبواب.. هذا ما تخشاه الدول العظمى
تعرف إلى تحضيرات الدول الأوروبية تحسبا لبريكست من دون اتفاق
هل تتأثر السياحة المصرية بقرار تعليق الرحلات البريطانية؟
أهم الأخبار
المزيد من اقتصاد
الجنيه يضعف والسندات تتراجع.. التداعيات الاقتصادية للمظاهرات ضد السيسي تتوسع
بعد هجمات أرامكو.. السعودية تستعيد إنتاج النفط قريبا وموديز تتوقع انخفاض النمو الاقتصادي
استطلاع للجزيرة نت: 82% يعتقدون أن العرب سيخسرون من الحرب الاقتصادية بين أميركا والصين
طنجة العتيقة.. بيوت تشرق مجددا لتدعم السياحة في المدينة