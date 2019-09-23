إفلاس "توماس كوك" يدوّي عالميا.. تعرف على أبرز المتضررين

أعلن في بريطانيا انهيار شركة "توماس كوك"، أقدم شركة سياحة في البلاد. وألقى إعلان الشركة إفلاسها بظلاله على قطاع السياحة في عدد من دول العالم.

وإثر هذا الإعلان تتجه الأنظار إلى 600 ألف سائح عالقين في مختلف أنحاء العالم، بينهم نحو 150 ألف سائح بريطاني تحضّر لندن لأكبر خطة طوارئ في وقت السلم كي تعيدهم إلى البلاد.

ومن هؤلاء أيضا 140 ألف ألماني، و10 آلاف فرنسي، و35 ألفا من الدول الإسكندنافية و10 آلاف من كل من هولندا وبلجيكا.

ووفق شركة "توماس كوك"، فإن 22 ألف موظف لديها باتوا من دون عمل في أنحاء العالم، بينهم تسعة آلاف بريطاني.