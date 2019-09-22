الضفة على خطى غزة.. الاحتلال يقطع الكهرباء

فادي العصا-بيت لحم

استنكر الفلسطيني إبراهيم جمعة -الذي يعمل في منجرة للخشب في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية- قطع التيار الكهربائي عنه، لأنه ملتزم بدفع الفاتورة الشهرية منذ أكثر من عشرين عاما.



يقطع إبراهيم الخشب بمنشار كهربائي، ويعتبر أنه سيتعرض للظلم من قطع الكهرباء عن منجرته التي تعتمد بشكل شبه كامل على التيار.

وأعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أنها ستقنن التيار الداخل إلى الضفة الغربية والقدس عن طريق شركات كهرباء فلسطينية، بسبب تراكم الديون المالية عليها.

سامح دعنا صاحب مخبر في بيت لحم، يقول للجزيرة نت إنه جهّز مولدا كهربائيا لوقت انقطاع الكهرباء، وهو ما يمكن أن يحل المشكلة مؤقتا، لكن عمله لن يكون كما هو في حال استمرار التيار الكهربائي.

خراب بيت

يرتب عبد الرحمن صلاح بضاعته في إحدى ثلاجات محله الكبيرة، معتبرا أن قطع الكهرباء لساعتين أو ثلاث سيتلف كل بضاعته في الثلاجات، وسيوقف عمله لأنه معتمد بشكل كامل في البيع والشراء على جهاز للحاسوب في تسجيل الطلبيات ودفعها وبيعها، واصفا ذلك بأنه "خراب بيت".

وتقدم شركة كهرباء محافظة القدس الفلسطينية خدمات وصل التيار الكهربائي الذي تستلمه من الشركة الإسرائيلية للمواطنين الفلسطينيين في أربع محافظات، هي: القدس، وبيت لحم، ورام الله والبيرة، وأريحا والأغوار، والتي يعيش فيها قرابة مليون فلسطيني.

وأبلغت الشركة الإسرائيلية الشركة الفلسطينية بأن ديونها المالية متراكمة، وأنها ستقطع التيار الكهربائي القادم من مولداتها، مما دفع شركة كهرباء القدس لإبلاغ المواطنين الفلسطينيين في مناطق معينة في المحافظات التي تخدمها أن القطع سيتم لساعات تم الإعلان عنها، ويبدأ من اليوم الأحد.