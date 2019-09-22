إثر مظاهرات ضد السيسي.. البورصة المصرية تعلق التداول بعد هبوط حاد

علقت البورصة المصرية التداول بعد هبوط مؤشر "إيجي أكس مئة" بنسبة 5%، وذلك للمرة الأولى منذ 2016. وجاء ذلك على خلفية المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

كما هبط المؤشر الرئيس "إيجي أكس ثلاثين" بنحو4.5%.

وكانت احتجاجات خرجت في عدد من المحافظات المصرية يوم الجمعة، كما خرجت مظاهرات بمدينة السويس المصرية الليلة الماضية.

وفقدت الأسهم المصرية أكثر من ثلاثين مليار جنيه (1.84 مليار دولار) من قيمتها السوقية، وأوقفت إدارة البورصة التداول على أكثر من مئة سهم خلال المعاملات بعد نزولها أكثر من 5%.

وهوت أسهم أوراسكوم للاستثمار وبالم هيلز والقلعة وحديد عز وسيدي كرير للبتروكيماويات وأوراسكوم للتنمية بالحد الأقصى البالغ 10%.

وقالت رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، رضوى السويفي "ما يحدث (هو) نتيجة إغلاق المراكز المالية... للأفراد المستثمرين بالسوق". وأضافت "يبدو أنها جلسة صعبة".

وقالت رئيسة مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب "ما يحدث بالسوق هبوط غير مبرر يحكمه الأفراد وليس المؤسسات... لو هناك أي تخوفات أمنية أو سياسية ستجد البيع من المؤسسات وليس الأفراد".

وأضافت "عادة ما تكون جلسة الأحد من أضعف جلسات الأسبوع تداولا بسبب عطلة الأجانب".



