الحرب التجارية وإنتاج أوبك يدفعان أسعار النفط للأسفل

هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد تبادل تطبيق رسوم جمركية جديدة من جانب الولايات المتحدة والصين، مما أثار مخاوف من أن يعرض ذلك النمو العالمي لمزيد من الضرر ويقلص الطلب على النفط.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 16 سنتا ليسجل 59.09 دولارا للبرميل بحلول الساعة 10:20 بتوقيت غرينتش.

كما تراجع خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات إلى 55.03 دولارا للبرميل.

وبدأت الولايات المتحدة فرض رسوم نسبتها 15% على واردات صينية متنوعة يوم الأحد تشمل الأحذية والساعات الذكية وشاشات تلفزيون مسطحة، وفرضت الصين رسوما جديدة على الخام الأميركي، في أحدث تصعيد للحرب التجارية بينهما. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الجانبين سيلتقيان لإجراء محادثات هذا الشهر.

والولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 17.5 مليون برميل، تتبعها الصين ثانيا بمتوسط يومي 12.5 مليون برميل.

في غضون ذلك ارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أغسطس/آب الماضي لأول شهر هذا العام مع تفوق زيادة الإنتاج من العراق ونيجيريا على القيود التي فرضتها السعودية -أكبر مُصدر للخام- وفقد إمدادات بسبب العقوبات الأميركية على إيران.

وخارج منظمة أوبك أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن إنتاج روسيا من الخام ارتفع في أغسطس/آب الماضي إلى 11.294 مليون برميل يوميا ليتجاوز المستوى الذي تعهدت موسكو بكبح الإنتاج عنده بموجب اتفاق مبرم بين أعضاء أوبك ومنتجين آخرين، مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ مارس/آذار الماضي.

وفي الولايات المتحدة، خفضت شركات الطاقة عدد منصات الحفر النفطية للشهر التاسع على التوالي لأقل مستوى منذ يناير/كانون الثاني في العام الماضي.