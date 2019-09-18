الخطوط القطرية تتوسع رغم ظروف الحصار

أصدرت مجموعة الخطوط الجوية القطرية تقريرها السنوي 2018-2019، وقالت إنه يبرز الحالة المالية القوية للمجموعة، وقدرتها على الصمود في وجه الحصار الحالي للمجال الجوي لدولة قطر.

ونمت العائدات الإجمالية للمجموعة بنسبة 14%، لتبلغ 48 مليار ريال (13.2 مليار دولار)، في حين أصبحت "القطرية للشحن الجوي" أكبر شركة شحن جوي في العالم، وفق بيان للمجموعة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة أكبر الباكر "كان العام المالي 2018-2019 عاما من النجاحات والإنجازات للخطوط الجوية القطرية، ورغم مواجهة تحديات لا نظير لها في قطاع الطيران العالمي (...) حققنا نموا كبيرا على مستوى أسطول الطائرات وشبكة الوجهات (...)، كما حققنا زيادة على مستوى أعداد المسافرين والسعة، فيما أصبحت القطرية للشحن الجوي الآن أكبر شركة شحن جوي عالميا".

تحديات

وأضاف الباكر أنه "رغم هذه الإنجازات والنجاحات، واجهنا العديد من التحديات والصعوبات التي أثرت على نتائجنا المالية، لنسجل صافي خسارة بقيمة 2.3 مليار ريال قطري (639 مليون دولار)".

وعزا ذلك إلى خسارة وجهات كانت تحظى بإقبال كبير، وارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسعار الصرف، لكنه استدرك بالقول إن "الأساسات التي تقوم عليها أعمالنا ما زالت شديدة القوة، ولم تتأثر بهذه الخسارة".

الباكر: الأساسات التي تقوم عليها أعمالنا ما زالت شديدة القوة (الأوروبية)

وهذه لائحة بأهم النتائج التي سجلتها مجموعة الخطوط القطرية خلال العام المالي 2018-2019:

وجهات جديدة

- أطلقت الخطوط القطرية 11 وجهة جديدة عام 2019.

- أضافت الناقلة 31 وجهة إلى شبكة وجهاتها العالمية منذ بدء الحصار في يونيو/حزيران 2017 وحتى الأول من سبتمبر/أيلول الحالي.

- ارتفع عدد الوجهات التي تسيّر القطرية رحلاتها إليها إلى أكثر من 160 وجهة في مختلف أنحاء العالم.

- أضافت القطرية 25 طائرة جديدة إلى أسطولها من الطائرات، ليبلغ في الوقت الحالي 250 طائرة.

- لدى الشركة أكثر من ثلاثمئة طائرة تحت الطلب، تبلغ قيمتها أكثر من 85 مليار دولار.

استثمارات إضافية

- استحوذت "القطرية" على 5% من إجمالي رأس المال المعلن في خطوط جنوب الصين الجوية.

- لدى المجموعة استثمارات في شركات طيران عالمية مثل طيران إيطاليا وكاثي باسيفيك والمجموعة الدولية لشركات الطيران وجيت سويت ولاتام.

- بلغ إجمالي استثمارات مجموعة الخطوط الجوية القطرية 16.1 مليار ريال (4.4 مليارات دولار) في الطائرات، وغيرها من الأصول، مثل شركات الطيران العالمية خلال العام المالي 2018-2019.