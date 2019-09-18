اقتصاد الهند.. قطاعات تعاني وحلول حكومية غير كافية

يعاني الاقتصاد الهندي من تباطؤ شديد، ومن الأمثلة الرئيسة في هذا الشأن قطاع صناعة السيارات الذي يشكل 7% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي شهد انخفاضا شديدا نتج عنه خسارة أو إيقاف القطاعات ذات الصلة.

في هذا القطاع فقد حوالي مليون شخص وظائفهم، ما يشكل انخفاضا لا مثيل له بنسبة 41%. كما تأثرت صناعة مكونات السيارات التي يعمل بها أكثر من خمسة ملايين شخص، حيث تم فصل نحو 10% إلى 15% من القوى العاملة.

كما أثر التباطؤ الاقتصادي الحالي على قطاع صناعة المنسوجات وأوصله إلى حافة الانهيار. ويعد هذا القطاع ثاني أكبر قطاع في الهند، ويوظف ما يقرب من مئة مليون شخص وأسهم بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وترك التباطؤ الاقتصادي أثرا بالغا حيث زاد التضخم وأثر على حياة مزارعي القطن على مستوى البلاد، ومع اقتراب الحصاد ازداد الخوف على محصول القطن الذي لم يجد مشترين، الأمر الذي يهدم حياة المزارعين في البلاد، كما أخذت مصانع النسيج في الإغلاق واحدا تلو الآخر.

القطاعات المهمة الأخرى ليست في حالة جيدة، فالطيران يعاني من المشاكل، والخدمات المصرفية مهددة وتحت ضغوط شديدة، والبنية التحتية موقوفة والعقارات قد انهارت، حتى أن سوق السلع المستعملة يشهد هو الآخر تأثرا بالتباطؤ الاقتصادي خاصة في المناطق الريفية.

أما المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توظف أكثر من 40% من القوى العاملة وتسهم بأكثر من 45% من التصنيع وتشكل 17% من الإنتاج المحلي الإجمالي، فهي في تراجع سريع.