تدابير حكومية مرتقبة.. هل تنجح الجزائر باستمالة المستثمرين الأجانب؟

حمزة عتبي-الجزائر

"كيف لمستثمر أجنبي استثمر سبعمئة مليون دولار، أن يحصل على ملياري دولار كأرباح صافية في غضون 3 سنوات"، تساؤل طرحه الرئيس بوتفليقة صيف 2008 أمام رجال الأعمال، كان كافيا ليكون مرجعا للحكومة في إقرار القاعدة 49%-51%.

بعد الخطاب بأشهر قليلة، فرضت الحكومة الجزائرية تدابير جديدة بإدراج مواد في قانون المالية التكميلي لسنة 2009، أعطت الأفضلية للمستثمر الجزائري بنسبة 51% سواء كان حكوميا أم خاصا، في حال دخوله في شراكة مع مستثمر أجنبي.

وبذلك بات ممنوعا على المستثمرين الأجانب امتلاك حصص تزيد على 49%، تسري على كافة المشاريع والقطاعات الاقتصادية، بحجة حماية الاقتصاد الوطني من نفوذ المال الأجنبي، حسب التبريرات التي ساقتها الحكومة وقتذاك.

لكن الحديث عن القاعدة عاد مجددا في الآونة الأخيرة، على إثر إعلان الحكومة رغبتها في تضمين مشروع قانون المالية لسنة 2020، حزمة من الإجراءات الاقتصادية تسعى من خلالها إلى تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال.

واقترحت الحكومة في اجتماع لها، برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، رفع القيود المقررة في إطار قاعدة 49%-51% المطبقة على الاستثمارات الخارجية، التي تمس القطاعات غير الإستراتيجية.

ولم تشر الحكومة في بيانها الموجه للرأي العام إلى القطاعات المعنية بهذا الإجراء، غير أن أغلب قراءات المحللين الاقتصاديين رجحوا أنها تشمل جميع القطاعات عدا قطاعي النفط والمحروقات والصناعة والمناجم.

وكانت هذه القاعدة محل انتقاد من قبل دول أجنبية ومنظمات دولية بمبرر أنها قيدت رغبات العديد من المستثمرين الأجانب، وكانت سببا في عزوف ملحوظ للشريك الأجنبي من أغلب ميادين الاستثمار المتوفرة في الجزائر.