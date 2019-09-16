وول ستريت جورنال: المسؤولون السعوديون يبحثون تأجيل طرح أسهم أرامكو

قالت صحيفة وول ستريت جورنال -نقلا عن مصادر لها- إن مسؤولين سعوديين يدرسون إرجاء الطرح العام الأولي لأرامكو، في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها بعض منشآتها السبت الماضي.

وأفادت الصحيفة الأميركية بأن المسؤولين السعوديين يسعون إلى استيضاح الأضرار قبل تعديل خطة الطرح العام الأولي لأرامكو.

وذكر الصحيفة أن الهجمات -التي استهدفت منشآت أرامكو وتبنتها جماعة الحوثي- ستؤثر على قيمة الشركة، مشيرة إلى أن استمرار الهجمات قد يتطلب تخفيضا إضافيا لقيمتها.

وتسببت الهجمات في انخفاض حاد في الإمدادات النفطية في العالم، وقالت السعودية إن هذه الهجمات أدت إلى توقف كمية من إمدادات النفط تقدر بنحو 5.7 ملايين برميل من النفط، أو نحو 50% من إنتاج شركة أرامكو.

وتنوي السعودية إدراج 1% من شركة أرامكو في بورصة الرياض قبل نهاية العام الجاري، ومثلها في 2020، وفق ما نقلته رويترز عن مصادر لها في وقت سابق، قبل أن تلي ذلك خطوة أخرى لطرح عام أولي لنحو 5% من أسهم الشركة. وتسعى المملكة لجني نحو مئة مليار دولار من هذا الطرح.

ويعد بيع حصة 5% في أرامكو محورا لرؤية 2030، وهي خطة لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط، لكن الطرح العام الأولي الذي كان من المنتظر في البداية أن يحدث في 2017، واجه تأجيلات متكررة.

ويأمل ولي العهد السعودي أن يجعل قيمة شركة أرامكو تريليوني دولار، لكن محللين ومصرفيين قالوا إن 1.5 تريليون دولار هو القيمة الأوقع لأرامكو.