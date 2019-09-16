رويترز: السعودية تغلق خط أنابيب لنقل النفط للبحرين بعد هجمات أرامكو

نقلت رويترز عن مصدرين تجاريين اليوم الاثنين أن السعودية أغلقت خط أنابيب لنقل النفط الخام إلى البحرين، بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين.

وقال أحد المصدرين إن الخط -الذي ينقل بين 220 و230 ألف برميل يوميا من الخام العربي الخفيف من شركة أرامكو السعودية الحكومية لبابكو البحرين- أُغلق عقب هجوم السبت الذي خفض الإنتاج من درجات الخام الخفيف بصفة أساسية.

وصرح المصدران بأن بابكو تعمل على توفير سفن لنقل نحو مليوني برميل من الخام السعودي بعد إغلاق خط الأنابيب.

وتسببت الهجمات -التي تبنتها جماعة الحوثي- في انخفاض حاد في الإمدادات النفطية في العالم، وقالت السعودية إن هذه الهجمات أدت إلى توقف كمية من إمدادات النفط تقدر بنحو 5.7 ملايين برميل من النفط، أو نحو 50% من إنتاج شركة أرامكو.

في غضون ذلك، قال مصدران مطلعان على عمليات أرامكو إن عودة الشركة بالكامل إلى إنتاج النفط بكميات طبيعية ربما يستغرق أشهرا.