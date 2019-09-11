تحتاج إلى دخل إضافي؟ إليك 9 طرق لكسب المال بسرعة

تسعترض الكاتبة بروك نيلسون، في تقريرها الذي نشرته مجلة "ريدرز دايجست" الأميركية، طرقا بسيطة وسريعة ستساعدك على جني المال كلما احتجت ذلك.

1- تحويل هوايتك إلى عمل تجاري

تقول الكاتبة إذا كنت تهتم بالتصميم، فحاول تأسيس عملك الخاص من خلال صنع أغراض يدوية، مثل المجوهرات والديكورات المنزلية.

وفي حال كنت تتردد على أماكن بيع "الخردة" أو مخازن التوفير أو أسواق السلع المستعملة، فبإمكانك شراء بعض الخردوات الخفيفة بأسعار زهيدة وتحسينها وبيعها مجددا.

2- بيع أغراضك المستعملة

تضيف الكاتبة أنه بعد الانتهاء من تنظيف غرفة المعيشة الخاصة بك، غالبا تكتشف وجود العديد من الأغراض المستخدمة لمرات قليلة جدا، أو حتى تلك الجديدة وغير المفتوحة.

من الممكن إعادة بيع هذه الأغراض في مرآب بيع الخردة أو متاجر الكتب المستعملة.

كما تمنحك مواقع إلكترونية مثل "إيباي" فرصة عرض سلعك وبيعها عبر شبكة الإنترنت وكسب المال بسرعة.

تقديم خدمات للعملاء مثل غسيل السيارات من الطرق البسيطة لتحسين الدخل (مواقع التواصل)

3- ضبط عادات الإنفاق

يتسبب إدمانك على القهوة في خلق نوع من عدم التوازن في ميزانيتك، ومن الأفضل أن تحاول التخلي عن العادات التي تتطلب إنفاق المال، مما سيساعدك على ادخار مبالغ مهمة.

4- المشاركة في استطلاعات الرأي

عندما يتعلق الأمر بكسب المال عبر شبكة الإنترنت، تقوم مواقع إلكترونية عديدة بدفع المال مقابل مشاركة وجهة نظرك في إطار استطلاعات الرأي عبر الإنترنت.

ورغم أن المبلغ المدفوع مقابل المشاركة في استطلاع واحد يعد بسيطا، فإنه في ظل توفر استطلاعات جديدة كل يوم -ويستغرق الانتهاء من كل واحد منها أقل من خمس دقائق- يمكن لهذه المبالغ البسيطة أن تتراكم لتصبح مبالغ كبيرة.

5- نشر وبيع الصور الفوتوغرافية

في حال كنت تتمتع بموهبة التصوير الفوتوغرافي، فإن مجموعة من المواقع الإلكترونية تسمح لك بنشر صورك وبيعها عبر الإنترنت مقابل ثمن رمزي بهدف جني المال بشكل سريع.

6- منح خدمات أعمال يدوية

يعد الحصول على زبائن في مجال خدمات الأعمال اليدوية، مثل جز العشب أو غسيل السيارات أو تنظيف المزاريب، أمرا في غاية السهولة، كما أنها أنشطة تُسهل عملية كسب المال.

في الحقيقة، تعمل بعض المواقع المتخصصة على توصيلك بالسكان في منطقتك ممن هم على استعداد لتوظيف شخص من أجل إنجاز مهمة ما.

ويعد هذا النشاط مربحا للجانبين، نظرا لأنه يساعد أحد الطرفين على قضاء شؤونه والطرف الآخر على ربح مبالغ نقدية بشكل سريع، كما تقول الكاتبة.

تقديم دروس للطلاب أثناء الاختبارات يساعدك على جلب المال (مواقع التواصل)

7- تعليم موهبتك للآخرين

يندرج التدريس ضمن الطرق السهلة والمتعددة التي تساعد على كسب المال. فيمكن تقديم دروس موسيقية للموسيقيين من الشباب، أو تقديم دروس للطلاب المحليين في اختبارات الإعدادية أو المواد الدراسية التي تتمتع فيها بالخبرة اللازمة.

8- إعادة بيع بطاقات الهدايا غير المستخدمة

في حال امتلاكك العديد من بطاقات الهدايا غير المستخدمة، يمكنك إعادة بيعها على المواقع المخصصة لذلك مقابل مبالغ نقدية تُدفع بشكل فوري.



9- إنشاء لوحة إعلانية متنقلة

يساعدك تعليق لوحات تحمل مادة إعلانية على سيارتك على كسب المال.

كل ما عليك فعله هو إرسال بضع معلومات، بما في ذلك نوع سيارتك وعنوان منزلك والوقت الذي تقضيه في تنقلاتك اليومية علاوة على المسافة التي تقطعها إلى المواقع التي تعنى بهذا المجال.

في مرحلة تالية، سيتواصل معك أحد أصحاب الإعلانات حيث سيدفع لك أجرا مقابل وضع ملصق يروج لعلاماته التجارية على سيارتك والتجول بها كالمعتاد.