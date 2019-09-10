السعودية تتراجع عن أسعار تكرار العمرة

أصدرت السعودية مرسوما ملكيا يقضي بإلغاء رسوم تكرار العمرة البالغة ألفي ريال (نحو 533 دولارا)، بعد أن فرضتها عام 2016 ضمن رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تنويع الإيرادات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني عن وزير الحج والعمرة محمد بنتن، أن القرار يأتي لتسهيل قدوم المسلمين من كافة أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة، كما يهدف إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال ثلاثين مليون معتمر بحلول 2030.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن رسالة صادرة من شركة "باب العمرة" المعتمدة من وزارة الحج السعودية كمركز خدمة أنظمة لمكاتب الحج والعمرة، أنه تم إلغاء رسوم تكرار العمرة البالغة ألفي ريال والاستعاضة عنها برسم ثلاثمئة ريال (ثمانين دولارا) يضاف إلى طلبات كافة المتقدمين.

وذكرت تلك الشركة أن رسوم العمرة للمتقدمين كافة تبلغ وفق النظام الجديد نحو خمسمئة ريال (133 دولارا) تشمل رسوم الخدمات الإلكترونية وقيمة الباقة الأساسية وضريبة القيمة المضافة.

وبلغ عدد المعتمرين من الخارج العام الماضي نحو 6.8 ملايين، بحسب بيانات وزارة الحج.

وكانت المملكة فرضت عام 2016 رسوما على العمرة الثانية وما بعدها بقيمة ألفي ريال لكل مرة، بعد تراجع إيراداتها بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط عن مستويات منتصف 2014.