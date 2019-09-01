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الشركات الإيرانية تعزز وجودها بالعراق

تحاول مئات الشركات الإيرانية تعزيز وجودها في السوق العراقية عبر المشاركة في المعارض التي تعقد سنويا، وكان آخرها معرضا للمنتجات اليدوية بمدينة السليمانية.

ويستهدف البلدان زيادة التبادل التجاري إلى عشرين مليار دولار، مقارنة بنحو 12 مليارا في الوقت الحالي.

ويتم نصف التبادل التجاري بين العراق وإيران عبر إقليم كردستان العراق، بسبب وجود ثلاثة منافذ حدودية رئيسية مع إيران.

وتعمل في العراق أكثر من خمسمئة شركة إيرانية، وتتفق غالبيتها على أن قوة الدينار العراقي أمام العملة الإيرانية من أبرز العوامل التي تدفع هذه الشركات لدخول السوق العراقية. ويعد العراق أحد أهم الأسواق التي تدخل إليها السلع الإيرانية.

المصدر : الجزيرة
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