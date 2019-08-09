الأردن.. هل يحد نظام الفوترة من التهرب الضريبي؟

محمود الشرعان-عمّان

يبدو أن الخلاف الأردني حول قانون ضريبة الدخل ونظام الفوترة الجديد بدأ يتلاشى، في ظل إصرار الحكومة عليه بشكله الحالي ودون تعديل، مقابل رفض نقابي خجول تتصدره نقابة المحامين.

ويلزم الفوترة كل من يقوم ببيع أي سلعة أو يؤدي خدمة أن يصدر فاتورة بذلك، إلا أن النظام يستثني بعض الفئات من تطبيق النظام مثل البقالات، ومن في حكمها التي تعمل في القرى، ومن في حكمها، والتي لا يزيد بيعها السنوي على مئة ألف دولار، والحرفيين الذين تقل مبيعاتهم السنوية عن 42 ألف دولار.

ويهدف النظام الجديد للحد من التهرب الضريبي، وزيادة إيرادات ضريبة الدخل من العمليات التجارية، والتي كانت في السابق غير مدرجة ضمن آلية الحصول على الضرائِب.

غنيمات: التهرب الضريبي من أسباب تراجع الإيرادات الحكومية (رويترز)

انعكاس إيجابي

وتبرر الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات إقرار نظام الفوترة بأنه جاء ليحد من التهرب الضريبي الذي يعتبر من أسباب تراجع الإيرادات الحكومية في موازنة العام الحالي.

وتقول غنيمات في تصريحات صحفية إنه تم ضبط أكثر من 1500 تهرب ضريبي العام الحالي، رغم استخدام الحكومة كل الأدوات الممكنة لمحاربة التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات.



من جهته، يسّوق وزير المالية عز الدين كناكرية للنظام الجديد بكون "جميع أطراف المعادلة يستفيدون من تطبيق نظام الفوترة سواء المواطن أو المشتري الذي يحتاج إلى إثبات قيمة ما سدده للبائع أو مؤدي الخدمة في كثير من الأحيان وليس فقط للأغراض الضريبية".



ويتابع كناكرية في بيان اطلعت عليه الجزيرة نت أن "النظام يحافظ على حقوق مؤدي الخدمة تجاه الغير أو المواطن البائع لإثبات قيمة ما قبض من المشتريات أو متلقي الخدمة لإظهارها عند الضرورة للمشتري أو أي جهة قد يحتاجها بما فيها دائرة ضريبة الدخل ودائرة الضريبة".

ويوضح الوزير أن نظام الفوترة سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني عبر إيجاد نظام معمول به دوليا، وبالتالي الحد من التهرب الضريبي وازدياد العدالة في ترتيب الضريبة دون استثناء.

6067354240001 5d15f698-5d36-43cb-ad41-8d8d43ba7495 87765d34-7541-4713-a987-c92d5cca5f87 video

قرار فاشل

تواجه نقابة المحامين النظام الجديد بكونه "ليس له علاقة بضريبة الدخل لا من قريب ولا بعيد، هو فقط لمراقبة الأموال وحركتها في الأردن، بدليل أن الفواتير التي تطلبها الحكومة لا يستفاد منها في تحصيل الضريبة نهائيا" وفق النقيب مازن ارشيدات.

ويشير ارشيدات -في حديث للجزيرة نت- إلى أن النظام بصيغته الحالية "فاشل" وسيساعد على التهرب الضريبي والفساد الإداري والمالي، ومن غير الممكن تطبيق نظام الفوترة وتعليماته على أعمال المحاماة.

وكان مجلس النقابة قرر عدم الالتزام بتطبيق الفوترة على منتسبي النقابة، لوجود مخالفات فيه ولعدم عرضه على النقابات المهنية حين إقراره، مهددا بإجراءات تصعيدية بعد إجازة عيد الأضحى.

وكانت النقابات المهنية تصدت لمشروع قانون ضريبة الدخل عام 2018، وتصاعدت حدة الاحتجاجات لتصل لدوار الرابع، واستطاعت الإطاحة بحكومة هاني الملقي، وسحب القانون، في حين لا تظهر سحابة الاحتجاجات مجددا.