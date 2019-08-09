قطر تكسب قضيتها ضد الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية

أعلنت وزارة الخارجية القطرية كسب قضيتها ضد الإمارات بعد سحب أبو ظبي شكواها المرفوعة لدى منظمة التجارة العالمية، وأكدت أن الدوحة مستمرة بدعواها ضد الإمارات أمام منظمة التجارة بشأن إجراءات أبو ظبي غير القانونية.

وقالت الخارجية القطرية -في بيان لها اليوم الجمعة- إن البعثة الدائمة لدولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف تلقت رسالة رسمية تفيد بسحب دولة الإمارات الدعوى التي رفعتها ضد قطر بشأن بعض التدابير القطرية المزعومة.

وأضافت أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات أصدرت بيانا تؤكد التراجع رسميا عن قضيتها في منظمة التجارة العالمية.

واعتبر بيان الخارجية القطرية أن محاولة الإمارات تحريك تلك القضية ضد دولة قطر يعدّ تناقضا وخطوة غير مبنية على أسس صحيحة، حيث إن الإمارات هي التي تتخذ إجراءات تمنع التصدير من خلالها إلى دولة قطر.

وأفاد البيان بأن قرار الإمارات سحب شكواها بعد فترة وجيزة من بداية هذا النزاع، يؤكد أن قطر كانت وما زالت ملتزمة بجميع الأحكام والاتفاقيات الدولية المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية.

وتابع البيان أنه أصبح الآن جليا أن دولة الإمارات ليست لديها أية حجج أو أدلة تثبت خلاف ذلك، بعد أن رأت أنه من الضروري سحب دعواها رسميا قبل أن تصدر اللجنة المختصة بفض النزاع حكمها النهائي في القضية.

وذكرت الخارجية القطرية أن دولة قطر كانت قد أكدت أن عدم دخول السلع الإماراتية السوق القطرية يعود بشكل حصري إلى تدابير الإمارات التعسفية التي بدأت منذ أكثر من عامين وأدت إلى معاناة الشركات الإماراتية المصدّرة إلى قطر.

وأضاف بيان الخارجية القطرية "أن هذه التدابير تخالف مبادئ وقواعد منظمة التجارة العالمية علما أن دولة قطر وفت بجميع التزاماتها بهذا الصدد ومنها التزامها القانوني بعقود تصدير الغاز إلى الإمارات".

وأكد البيان أيضا أن دولة قطر مستمرة في الدعوى التي رفعتها أمام منظمة التجارة العالمية ضد الإجراءات غير القانونية التي فرضتها الإمارات منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017.

وأضاف أنه يتوجب على الإمارات سحب تدابيرها غير المشروعة والمخالفة لأحكام المنظمة واتفاقياتها، مشيرا إلى أن لجنة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية لا تزال تنظر في الدعوى المقدمة من دولة قطر وستصدر بعد جلسات الاستماع حكما ملزما في شأنها.

وتابع البيان أن دولة قطر لن تألو جهدا في المطالبة بحقوقها وحقوق مواطنيها، وذلك أمام جميع المحاكم والمنصات الدولية، بهدف ضمان إلغاء الإمارات لهذه التدابير غير القانونية التي فرضتها.

وشدد بيان الخارجية القطرية على أن دولة قطر تجدد تأكيد احترامها الكامل لالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية، وستواصل العمل على تعزيز بيئتها التجارية المنفتحة على شركائها الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم.