توسع جديد بأميركا.. "قطر للاستثمار" يستحوذ على حصة في "أوريكس"

أعلن جهاز قطر للاستثمار الاستحواذ على حصة كبيرة في شركة أوريكس للخدمات الوسيطة أكبر مشغل لخدمات النفط الخام الوسيطة في القطاع الخاص بحوض برمين جنوب غرب الولايات المتحدة.

وذكر بيان صادر عن الجهاز أمس الأربعاء أن الحصة اشتراها من شركة تابعة لشركة ستونبيك للبنية التحتية، ليبلغ إجمالي استثمارات صندوق الثروة السيادي في أوريكس نحو 550 مليون دولار، وسيلتزم بتطويرها إلى جانب ستونبيك.

وتعتبر هذه الشراكة الأحدث في سلسلة الاستثمارات التي يقوم بها جهاز قطر للاستثمار بالولايات المتحدة، حيث يهدف الجهاز إلى زيادة الاستثمارات إلى 45 مليار دولار السنوات القادمة، بحسب ذات المصدر.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار منصور إبراهيم آل محمود أن أوريکس تمثل منصة قوية للخدمات الوسيطة مع إمكانيات نمو هائلة، معبرا عن التطلع إلى العمل مع الشركاء الجدد في ستونبيك.

وشدد على أن هذا الاستحواذ يعد بمثابة دليل آخر على إستراتيجية جهاز قطر للاستثمار لزيادة حجم محفظته الأميركية، وإجراء مزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الكبرى بالولايات المتحدة.

وقطر للاستثمار صندوق سيادي تأسّس عام 2005 بهدف استثمار فوائض النفط والغاز، وهو واحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بأصول تقدَّر بنحو 320 مليار دولار.

وتتوزّع هذه الممتلكات على استثمارات واحتياطات مالية في عدد كبير من بلدان العالم من مختلف القارات.

وتدير أوريكس للخدمات الوسيطة ومقرها ميدلاند نظام جمع ونقل النفط الخام حيث يغطي النظام -الذي يشمل تخزين 2.1 مليون برميل ونحو 1200 ميل من خطوط الأنابيب بالخدمة وتحت الإنشاء- ثماني مقاطعات في تكساس واثنتين في نيو مكسيكو.