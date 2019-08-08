استئناف محادثات سندات أرامكو.. بن سلمان يصر على تريليوني دولار رغم رفض الخبراء

أكدت مصادر صناعية ومصرفية لوكالة رويترز أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يصر على تقدير قيمة شركة النفط أرامكو بتريليوني دولار، رغم أن مصادر قريبة من الشركة يقولون إنه ينبغي تقليص القيمة المستهدفة إلى حوالي 1.5 تريليون دولار.

وتستأنف أرامكو محادثات مع بنوك بشأن طرح عام أولي، حيث قال مصدر قريب من الشركة إن مجلس إدارتها سيجتمع قريبا وسيجري على الأرجح مناقشة حول قيمة أرامكو.

وقالت مصادر مطلعة إن ولي العهد ما زال متمسكا بقيمة أرامكو التي قدرها بتريليوني دولار في أوائل 2016 عندما اقترح في البداية بيعا للأسهم لتنويع اقتصاد المملكة بما يقلص اعتمادها على النفط.

وقال أحد المصادر "إذا لم تقيم السوق أرامكو على نحو مناسب فإنهم ليسوا في عجلة من أمرهم للذهاب إلى طرح عام أولي... يمكنهم دائما التأجيل".

وأضاف قائلا "لديهم الأدوات المناسبة للمناورة وهم ليسوا في موقف ضعيف لتنفيذ الطرح العام الأولي لأرامكو ما لم تكن هناك قيمة تحقق أهداف الرؤية والمصلحة الوطنية".

وقبل نحو أربعة أشهر، طرحت أرامكو باكورة سنداتها الدولية بقيمة 12 مليار دولار، ونقلت رويترز عن مصادر مصرفية واستثمارية آنذاك أنه جرى تضخيم السعر في ظل ما صاحب الإصدار من حماس وثقة بالنفس.