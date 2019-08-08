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الليرة التركية عند أعلى مستوى في 4 أشهر

الليرة التركية كسبت ما يزيد على 11% منذ مايو/أيار الماضي (رويترز)
الليرة التركية كسبت ما يزيد على 11% منذ مايو/أيار الماضي (رويترز)

واصلت الليرة التركية الصعود أمام الدولار الأميركي اليوم الخميس مسجلة أعلى مستوى منذ أوائل أبريل/نيسان بفضل ذوبان للجليد في العلاقات مع الولايات المتحدة، واتجاه مستمر منذ أشهر بين بنوك مركزية رئيسية لتيسير السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 5.4540 مقابل الدولار مرتفعة 0.7% عن مستوى الإغلاق أمس الأربعاء البالغ 5.4955.

وصعدت الليرة في سبع من جلسات التداول العشر الماضية، وحققت مكاسب تزيد على 11 % منذ أوائل مايو/أيار عندما هوت إلى أضعف مستوى لها هذا العام.

وارتفعت العملة التركية مع استعداد مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) الأشهر القليلة الماضية لخفض أسعار الفائدة، وهو ما وضع ضغوطا على الدولار.

وتبقى الليرة منخفضة 3.5% عن مستواها بداية العام بعد أن خسرت حوالي 30 % من قيمتها في أزمة العملة العام الماضي التي أدت لركود اقتصاد البلاد.

وبرزت كأقوى عملة بين نظيراتها بالأسواق الناشئة منذ بداية الربع الثالث من العام، واستردت الخسائر التي منيت بها في موجة مبيعات بدأت في مارس/آذار قبل أسبوع من الانتخابات المحلية.  

المصدر : رويترز
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