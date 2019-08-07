عودة التجار الإيرانيين إلى الإمارات.. من الخاسر ومن المستفيد؟

الجزيرة نت-طهران

رحبت أوساط اقتصادية إيرانية بالضوء الأخضر لإمارة دبي، لعودة التجار الإيرانيين إلى الإمارات، فيما تعاطى البعض الآخر بتشاؤم مع التقارب الإماراتي الإيراني، مؤكدين أن أبو ظبي قد تعاود سلوكها العدائي تجاه طهران عندما تستشعر خطرا يهدد مصالحها.

وكان رئيس رابطة التجار الإيرانيين في الإمارات عبد القادر فقيهي، قال إننا "لمسنا انفتاحا في الإمارات لاستئناف أجواء التجارة مع إيران"، مبينا أنه وفقا لتوجيهات المسؤولين في دبي سوف يتم إعادة منح التجار الإيرانيين التأشيرات التجارية.

وأكد فقيهي، أنه ستتم إعادة فتح مراكز الصيرفة الإيرانية في الإمارات في غضون أيام، بإيعاز من البنك المركزي الإماراتي، موضحا أن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم وعد بتقديم تسهيلات للمستثمرين الإيرانيين رغم العقوبات الأميركية، لكنه اشترط الموافقة على تجارة السلع التي لا تشملها العقوبات.

وتسير شركات الطيران مئتي رحلة أسبوعيا من شتى المدن الإيرانية إلى الإمارات لنقل مئة ألف سائح إيراني، فضلا عن ستمئة ألف مواطن إيراني آخرين يقطنون جارة بلادهم الجنوبية.

تغيير في سلوك الإمارات

من جانبه، اعتبر رئيس غرفة التجارة الإيرانية الإماراتية المشتركة فرشيد فرزانكان، تغيير سلوك الجانب الإماراتي مع رجال الأعمال الإيرانيين، مؤشرا على بدء التحرك نحو إحياء النشاط التجاري بين إيران والإمارات.

وعزا المسؤول الإيراني، سبب وعود الإمارات بحل مشكلات التجار الإيرانيين إلى أهمية الجمهورية الإيرانية للاقتصاد الإماراتي، مشيرا إلى أن اقتصاد الإمارات دخل مرحلة الركود، ما دفع مسؤوليها إلى اتخاذ قرار بالتعاون مع إيران وهو "خيار صائب".

وتتحدث الإحصاءات الإيرانية عن استيراد طهران 10% من كل وارداتها من الإمارات العربية المتحدة، فيما تصدر نحو 15% من كل صادراتها عن طريق الأخيرة.

ووفقا للإعلام الإيراني، فإن الإمارات مارست بأمر من السعودية خلال السنوات الأخيرة ضغوطا اقتصادية على التجار الإيرانيین، وعدلت عن قرارها بعد العزوف عن سياسات الرياض المتعلقة بالحرب على اليمن.