البعض يلجأ للصكوك.. الخروف الدمية بديلا للأضحية بمصر

محمد سيف الدين-القاهرة

في محاولة لإرضائهم اصطحبت سعاد رفعت أبناءها الثلاثة لشراء دمية خروف العيد بدلا من الأضحية التي كانت تغمر البيت بالسعادة قبل عيد الأضحى المبارك.

ولجأت السيدة المصرية لشراء دمية الخروف في رمز بسيط لعيد الأضحى بدلا من الأضحية التي بات شراؤها صعبا، رغم تقديرات رسمية تشير إلى انخفاض أسعارها بنسبة 10%، لكن ارتفاع الأسعار بشكل عام أتى على ميزانية الغالبية العظمى من العائلات.

وبحسب ما أوضحت في حديثها للجزيرة نت، تركت السيدة الأربعينية لأولادها حرية اختيار الدمية، لكنها في المقابل اشترطت عليهم أن تكون من الحجم الصغير أو المتوسط لكي تستطيع دفع ثمنها.

عثمان السعيد لجأ أيضا لشراء دمى الخراف لأحفاده، على الرغم من أنه اشترى صكا للأضحية ليحافظ على سُنة التضحية، كما تعود منذ عشرين عاما.

ويقول الستيني المصري في حديثه للجزيرة نت، إنه قرر شراء دمى الخراف لأحفاده لإدخال السرور عليهم، حيث إنهم كانوا يحرصون على مشاركته كل عيد أضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الفقراء، موضحا أن الأطفال فقدوا تلك الأجواء بعد لجوئه للطريقة الأرخص وهي شراء صكوك الأضحية منذ عامين، عقب خروجه للمعاش ونظرا لارتفاع أسعارها وزيادة تكلفة المعيشة.

دمية وصكوك

وخلال السنوات الماضية لجأ كثير ممن يتشبثون بالأضحية للصكوك، كونها بديلا أرخص من تحمل تكلفة شراء أضحية بالكامل.

وبلغت مبيعات وزارة الأوقاف المصرية من صكوك الأضاحي لهذا العام ما يزيد على 38 مليون جنيه بإجمالي 21 ألفا و160 صكا حتى الآن، وفق تقديرات رسمية.

وصك الأضحية، هو عبارة عن توكيل من المضحي لوزارة الأوقاف أو الجمعيات الخيرية، بشراء سهم في الأضحية والذبح عنه.

ويبدأ سعر خروف الأضحية من أربعة آلاف جنيه إلى ستة آلاف جنيه، فيما يبدأ سعر الماشية والأبقار من 17 ألف جنيه وحتى أربعين ألفا، وفق جولة لمراسل الجزيرة نت.

الأسر المصرية تحرص على شراء دمى الخروف للأطفال في عيد الأضحى على غرار فانوس رمضان (الجزيرة)

وفي المقابل، يبلغ سعر دمية الخروف من خمسين جنيها للحجم الصغير، بينما يتجاوز سعر الحجم الكبير منه 250 جنيها (الدولار نحو 16.5 جنيها).

ولم يقتصر الأمر على شراء دمية الخروف للأطفال في عيد الأضحى، حيث أصبح من الطقوس المتعارف عليها بين الشباب وخاصة المخطوبين.

ويوضح الشاب العشريني محمد عارف -في حديثه للجزيرة نت- أنه يحرص على شراء دمية الخروف لخطيبته، مثل فانوس رمضان وعروسة المولد النبوي، مشيرا إلى أنها أضحت عادة من العادات.

ومن أكثر الهدايا انتشارا بين الشباب في عيد الأضحى "بوكس الخروف" وهو صندوق يحتوي أحيانا على أنواع مختلفة من الشوكولاتة وكروت المعايدة، بالإضافة إلى الدمية الخروف التي توضع في صندوق أو مجسم لمزرعة محاطة بسور أخضر.

تراجع الإقبال