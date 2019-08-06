اتهامات بين أقوى اقتصادين.. الصين تتلاعب بالعملة وأميركا تدمر العالم

قررت الحكومة الأميركية اعتبار الصين متلاعبة في عملتها اليوان، فرد البنك المركزي الصيني بالقول إن هذا التصنيف بمثابة صورة "لأحادية حمائية"، ليتبعه تحذير صيني آخر من أن واشنطن تدمر النظام العالمي.

وفي بيان أمس الاثنين، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن الحكومة الأميركية قررت اعتبار الصين متلاعبة في عملتها، وسوف تتحاور مع صندوق النقد الدولي للقضاء على المنافسة غير العادلة من جانب بكين، وفق تعبيره.

ويفاقم هذا الأمر التوتر الذي يخيم بالفعل على العلاقات بين البلدين، كما يشكل تنفيذا لتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتصنيف الصين متلاعبة في العملة، وذلك لأول مرة منذ عام 1994.

وتأتي الخطوة الأميركية بعدما سمحت الصين لعملتها اليوان بالهبوط دون مستوى سبعة مقابل الدولار أمس الاثنين للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت بكين لاحقا إنها ستتوقف عن شراء منتجات زراعية أميركية؛ في تصعيد كبير في حرب تجارية قائمة منذ نحو عام مع الولايات المتحدة.

وجاء هبوط اليوان الحاد الذي بلغت نسبته 1.4% بعد أيام من قرار ترامب بشكل مفاجئ فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات من الصين بقيمة ثلاثمئة مليار دولار، مما أحدث صدمة في الأسواق المالية بعد هدنة قصيرة في الحرب التجارية بينهما.

تجدر الإشارة إلى أن ضعف اليوان يجعل الصادرات الصينية أقل سعرا، مما يعطي زخما للاقتصاد الصيني المتباطئ.

الرد الصيني

واليوم الثلاثاء، قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن قرار وزارة الخزانة الأميركية تصنيف الصين دولة "تتلاعب في العملة" لا يتناسب مع المعايير الكمية لما يسمى "التلاعب في العملة" التي وضعتها الوزارة.

وعبر البنك -في بيان له- عن أسف بكين الشديد لهذا القرار، معتبرا أن التصنيف الأميركي يعد "ممارسة تعسفية أحادية وحمائية، وتضر بشدة القوانين الدولية، وستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية".