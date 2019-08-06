البيت الأبيض يرد: اقتصاد الصين ينهار

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، اليوم الثلاثاء، إن اقتصاد الصين ينهار، ولم يعد بنفس القوة التي كان عليها قبل عشرين عاما. في وقت رأى فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اقتصاد بلاده في وضع قوي.



وأعرب كودلو -في تصريحات لقناة "سي.إن.بي.سي" الأميركية اليوم عن اعتقاده أن الولايات المتحدة لها اليد العليا في المفاوضات التجارية مع الصين، بفضل القوة النسبية للاقتصاد الأميركي.

وأضاف "أعتقد أن الصين تتضرر بشكل كبير، أكثر بكثير مما نحن عليه"، وتابع أن دونالد ترامب يريد التوصّل إلى اتفاق تجاري مع الصين شرط أن يكون "مناسبا" للولايات المتحدة.

وأوضح أن "الرئيس يحمي الاقتصاد الأميركي" من "الكثير من الممارسات التجارية الجائرة".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن اقتصاد بلاده في وضع قوي جدا، وذلك في أعقاب تصعيد إدارته للتوترات عبر تصنيف بكين على أنها دولة تتلاعب في العملة.

وسعى ترامب إلى تهدئة مخاوف المزارعين الأميركيين، بعد أن أغلقت الصين أبوابها في وجه الواردات الزراعية الأميركية، وأثارت احتمال فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات زراعية أميركية.

وأكد أنه سيواصل دعم المزارعين الأميركيين الذين تلقوا من إدارته بالفعل عرضا بحزمة مساعدات تبلغ 16 مليار دولار للتعامل مع الخسائر التي تكبدوها بسبب الحرب التجارية.

وقال ترامب على تويتر "كميات هائلة من المال من الصين وأجزاء أخرى من العالم تتدفق على الولايات المتحدة بفضل الأمان والاستثمار وأسعار الفائدة، نحن في موقف قوي للغاية. الشركات أيضا تأتي إلى الولايات المتحدة بأعداد كبيرة؛ جميل أن نرى هذا!"

وتباطأ نمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 2.1% في الربع الثاني من 2019، مقابل 3.1% في الربع السابق له، حسب بيانات رسمية.

كما تباطأ نمو اقتصاد الصين في الربع الثاني من 2019، مسجلا أدنى مستوياته في 27 عاما، مدفوعا بالتوترات التجارية مع الولايات المتحدة، وتخوفات من تباطؤ اقتصادي عالمي.