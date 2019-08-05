مصر تتسلم الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي

محمد سيف الدين-القاهرة

قال وزير المالية المصري محمد معيط إن "بلاده تسلمت اليوم الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، وتم إيداعها في البنك المركزي"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر، بحسب ما أعلن البنك المركزي في بيان له.

وحصلت مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ست مراحل.

ومنذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، حررت مصر سعر صرف الجنيه ليصل إلى 16.5 جنيها بعدما كان يساوي حوالي ثمانية جنيهات.

وخفضت مصر الدعم عن المحروقات والمواد البترولية والكهرباء والغاز فضلا عن بعض الخدمات، مما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر لتصل إلى 32.5% لعام 2017/2018، مقابل 27.8% في عام 2015، وفق تقديرات رسمية.

ومع وضع الشريحة الأخيرة من القرض في البنك الدولي، نقلت صحيفة اليوم السابع (خاصة موالية للنظام) عن مصادر حكومية (لم تسمها) قولها إن "الاحتياطي الأجنبي لمصر سيرتفع لأكثر من 46 مليار دولار، من مستواه الحالي البالغ 44.3 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2019".