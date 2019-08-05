في تصعيد جديد.. الصين توقف شراء المنتجات الزراعية الأميركية والأسواق تهتز

قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين أوقفت مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية، ولن تستبعد فرض رسوم على الواردات الزراعية الأميركية التي جرى شراؤها بعد 3 أغسطس/آب الحالي.

وتمثل الخطوات التي اتخذتها الصين أحدث تصعيد للخلاف التجاري مع الولايات المتحدة الذي أثار قلق الأسواق العالمية والمستثمرين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أجج التوترات بين البلدين الأسبوع الماضي، حين تعهد بفرض رسوم نسبتها 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول سبتمبر/أيلول المقبل.

وهو قرار قالت وزارة التجارة الصينية إنه يمثل "انتهاكا خطيرا" للتوافق الذي توصل إليه ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ بمدينة أوساكا في يونيو/حزيران الماضي.

يأتي ذلك بينما قدرت وكالة بلومبيرغ إيكونكوميكس اليوم الاثنين أن الحرب التجارية الشاملة قد تكلف الاقتصاد العالمي نحو 1.2 تريليون دولار، في وقت شهدت فيه أسواق الأسهم العالمية هزات قوية.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن التصعيد الأخير في الحرب التجارية قد يكلف الاقتصاد العالمي الهش بالفعل كثيرًا.

وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيكون أقل بنسبة 0.6% في العام 2021 حال تراجع السوق خلال حرب تجارية شاملة، مقارنة بسيناريو يتضمن عدم نشوب حرب تجارية، وهو ما يعادل 1.2 تريليون دولار.

وفي 10 يوليو/تموز الماضي، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول إن التوترات التجارية والمخاوف بشأن النمو العالمي، تؤثر على الاقتصاد الأميركي وآفاقه المستقبلية.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قبل أيام إن الناس سيكتشفون عواقب تهديد ترامب المفاجئ بفرض رسوم تعريفية إضافية.

وأضافت أن سياسات ترامب أصبحت واحدة من أعظم مصادر عدم الاستقرار للاقتصاد العالمي "الهش أصلا".