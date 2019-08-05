السكن في إيران.. نصف قرن لامتلاك شقة العمر ومافيا عقارات

محمد رحمن بور-طهران

لم يعد مشهد الشاحنات المحملة بأثاث المنازل أمرا مستغربا في المدن الكبيرة بإيران وفي فصل الصيف تحديدا، حيث يطوي المستأجرون أرجاء المدن بحثا عن منازل أرخص للعيش فيها.

وينتشر حاليا الإسكان في أطراف المدن شيئا فشيئا خاصة من قبل سكان المدن الكبيرة في إيران وتحديدا العاصمة طهران، بسبب ارتفاع قيمة شراء المساكن والإيجارات خلال العام الجاري.

وبحسب موقع مركز الإحصاء الإيراني، يقدر عدد سكان إيران بـ83 مليون نسمة.

ووفق الإحصاء السكاني لعام 2016، فإن 74% من الإيرانيين يتوزعون في المدن، ويشكلون النسبة الأكبر بالعاصمة طهران التي يعيش فيها نحو 11% من مجموع سكان البلاد، أي أكثر من تسعة ملايين نسمة.

بطالة وتضخم وأشياء أخرى

وقد ارتفعت أسعار المنازل والإيجارات في إيران بشكل ملحوظ منذ السنة الماضية، بالتوازي مع ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وأسعار العملات الأجنبية والمواد المستهلكة من قبل المواطنين.

ويقول رئيس الاتحاد السكني في طهران مصطفى قلي خسروي، إن أسعار العقارات في إيران تتأثر بأربعة عوامل وهي: البورصة، والطاقة، وسعر الصرف والذهب. وأثر ارتفاع سعر الصرف بشكل مباشر بسعر السكن في السنوات الماضية.

وارتفع سعر الدولار الواحد إلى 120 ألف ريال إيراني في يوليو/تموز من العام الجاري، مقابل 42 ألفا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفع التضخم إلى 40.4% خلال يوليو/تموز هذا العام مقابل 10.2% خلال الفترة نفسها من العام المنصرم، حسب موقع مركز الإحصاء الإيراني.

وتسكن ثلث العائلات الإيرانية في منازل مؤجرة، وبلغ معدل سعر العقار في مدينة طهران 133 مليون ريال إيراني (1108 دولار) للمتر المربع بحسب البنك المركزي في يونيو/حزيران 2019.

المستأجرون في إيران يبحثون عن بيوت صغيرة أو قديمة بسبب ارتفاع أسعار الإيجار (الجزيرة)

وبينما يقدر الحد الأدنى للأجور للعامل العادي المتزوج ولديه طفلان 21.8 مليون ريال (181 دولارا)، فإن حلم امتلاك شقة في طهران بمساحة 75 مترا بالنسبة لدخل العامل سيستغرق تحقيقه 38 سنة دون أكل وشرب، أو يجب أن ينتظر أكثر من نصف قرن لشراء البيت إذا أكل أو شرب.

الأمر نفسه بالنسبة للموظف الحكومي الذي يتقاضى راتبا بمعدل 28 مليونا و670 ألف ريال إيراني في الشهر (238 دولارا)، فستستغرق عملية شرائه منزلا نحو 29 سنة تقريبا، أو قرابة نصف قرن إذا صرف شيئا من راتبه، وهذا بشرط عدم تغيير أوضاع الإيجارات وسائر العوامل المؤثرة بأسعار العقارات.

احتكار

وتعاني إيران من ضعف القوانين الخاصة بقطاع العقارات، حيث يتحكم أصحاب العقارات بسوق البيع والشراء ويمارسون السيطرة الكاملة على المستأجر. فبإمكان المالك رفع الإيجار حسب رغبته ودون أية قيود.

كما يمكنه تملك مئات الشقق الفارغة واحتكارها، أو بيع وشراء مساحات واسعة من الأراضي بأسعار باهظة، ودون دفع أي ضريبة أو غرامة.

وارتفع عدد المنازل الفارغة في إيران إلى مليونين و587 ألف منزل في عام 2016 بعد أن كان مليونا و663 ألف منزل عام 2011، أي أن 11% من مجموع عقارات إيران كانت فارغة قبل ثلاث سنوات، كما أن العدد ارتفع حاليا.

أما بالنسبة لطهران فتشكل نسبة المنازل الفارغة في العاصمة 13% من مساكنها أي قرابة نصف مليون منزل فارغ، وفق تقديرات موقع المركز الإحصائي الإيراني لعام 2016.

ومقارنة بسنة 2018 انخفض مجموع معاملات السكن في طهران 60% في مايو/أيار 2019، وفي التاريخ نفسه ارتفع معدل سعر المتر المربع الواحد للشقة في طهران 105%.

ويقول خبير العقارات في منطقة 17 (جنوب) طهران داوود قاسمي للجزيرة نت، "نلاحظ الزحف السكاني من المناطق الشمالية في طهران نحو المناطق الجنوبية أو المدن المجاورة بحثا عن منازل بسعر أرخص أو أصغر من حيث المساحة أو منازل قديمة".