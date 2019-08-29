رويترز: صناديق الشرق الأوسط تخفض الاستثمارات بالسعودية

تخطط صناديق الشرق الأوسط لخفض استثماراتها بالسعودية ورفعها بمصر، لكنها ستبقي على مخصصاتها بدول أخرى في المنطقة عند المستويات الحالية، وفق استطلاع أجرته وكالة رويترز.

وأفاد استطلاع شمل عشرة صناديق للاستثمار بالمنطقة بأن 60% من مديري هذه الصناديق قالوا إنهم سيخفضون استثماراتهم بالسعودية، في استمرار لحالة تشاؤم منذ الشهر الماضي.

وهبط المؤشر الرئيسي لسوق المملكة 6.6 % بالربع الثالث. وساهمت ترقية الأسهم السعودية في اجتذاب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب الذين اشتروا أسهما سعودية أكثر مما باعوا كل شهر هذا العام.

ورغم ذلك، قال فراجيش بهانداري كبير مديري المحافظ لدى شركة المال كابيتال "نعتقد أن السعودية انتهت من قصة التدفقات ومتماشية مع توقعاتنا بتصحيح في السوق".

وقال فيشال جوبتا مدير المحافظ لدى بنك رسملة للاستثمار "لا تزال التقييمات عند أقصى حدودها بالسوق السعودية، أعتقد أن السوق ربما تتعرض لتصحيح بعد المرحلة الثانية للإدراج في أم.أس.سي.آي، لتعكس بشكل أفضل الوضع الاقتصادي الحقيقي".

وعدل خبراء اقتصاديون -استطلعت رويترز آراءهم الشهر الماضي- توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالخفض إلى 1.7% هذا العام، و2.1% العام القادم، من تقديرات سابقة بنحو 1.8 و2.2% على الترتيب.

وقال ستة من عشرة مديري صناديق شملهم الاستطلاع إنهم سيزيدون استثماراتهم في مصر، في حين صرح نصف المديرين بأنهم سيزيدون استثماراتهم بالإمارات.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 9.56% منذ بداية العام، متفوقا على معظم أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق هذا الشهر، سجلت مصر أقل معدل للتضخم الأساسي في نحو أربع سنوات، وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 150 نقطة أساس.

وقال معظم مديري الصناديق الذين شاركوا بالاستطلاع إنهم سيبقون على مخصصاتهم في قطر وتركيا والكويت متساوية.