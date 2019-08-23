ترامب يدعو الشركات الأميركية لإيجاد بديل عن الصين وغرفة التجارة ترفض

رفضت غرفة التجارة الأميركية الجمعة دعوة الرئيس دونالد ترامب الشركات الأميركية إلى البدء في البحث فورا عن بدائل لعملياتها في الصين، بعد إعلان بكين فرض رسوم جمركية انتقامية على منتجات أميركية.

وقال ميرون برليانت نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون الدولية بغرفة التجارة الأميركية في بيان "رغم أننا نشعر بالإحباط الذي يشعر به الرئيس فإننا نعتقد أن التواصل المستمر والبناء هو الطريق الصحيح للسير قدما".

وحث برليانت الطرفين على التوصل إلى اتفاق تجاري على وجه السرعة قائلا "الوقت عامل جوهري ولا نريد أن نرى المزيد من التدهور في العلاقات الأميركية الصينية".

وكان ترامب أمر الشركات الأميركية بإيجاد بديل عن الإنتاج في الصين ووعد بالرد في فترة بعد الظهر على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها بكين، وكتب في سلسلة من التغريدات الصارمة "سأرد على التعريفات الصينية بعد ظهر هذا اليوم (الجمعة)".

وأضاف "بموجب ذلك نأمر الشركات الأميركية الكبرى أن تبدأ على الفور البحث عن بديل للصين بما في ذلك إحضار شركاتها إلى الوطن لصنع منتجاتها في الولايات المتحدة".

وكتب ترامب "لسنا بحاجة إلى الصين وبصراحة سنكون في وضع أفضل من دونهم"، مشيرا إلى المبالغ الضخمة من الأموال التي "سرقتها" الصين في الولايات المتحدة ومجددا تصميمه على وضع حد لها.