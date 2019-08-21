سهم إعمار مصر يهبط أكثر من 5% بعد دعوى قضائية بشأن أرض "مراسي"

هبط سهم شركة إعمار مصر للتنمية التابعة لإعمار العقارية الإماراتية أكثر من 5%، خلال المعاملات ببورصة مصر اليوم الأربعاء، بعد دعوى قضائية على الشركة بشأن أرض "مراسي".

وهبط سهم الشركة نحو 7%، إلى 3.11 جنيهات (0.19 دولار)، إلا أنه بحلول الساعة 10:57 بتوقيت غرينتش وصل سعر السهم إلى 3.18 جنيهات بانخفاض 5%. (الدولار = 16.53 جنيها مصريا).

وأبلغ خالد أبو بكر المحامي رويترز أمس الثلاثاء أنه أقام دعوى قضائية نيابة عن موكله رجل الأعمال وحيد رأفت على شركة إعمار مصر للمطالبة بأكثر من 400 فدان من أرض مشروع "مراسي" بالساحل الشمالي، بينما أكدت الشركة في بيان للبورصة عدم صحة الادعاء وعدم وجود أي أساس قانوني يدعمه.

وشركة إعمار مصر وحدة تابعة لإعمار العقارية الإماراتية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي التي يترأسها الملياردير الإماراتي محمد العَبّار. ويقع مشروع مراسي على أكثر من 1500 فدان في منطقة سيدي عبد الرحمن على ساحل البحر المتوسط.

وقال إبراهيم النمر من "نعيم للوساطة في الأوراق المالية"، إن "خبر الدعوى القضائية أثر بشكل سلبي على سهم الشركة وهبط به تحت مستوى المقاومة البالغ 3.35 جنيهات، وهو ما قد يفتح الطريق أمام مزيد من التراجعات حتى مستويات 3.10 و2.95 جنيه".

وأكدت إعمار مصر في بيان إلى البورصة أمس الثلاثاء، "عدم صحة الادعاء وعدم وجود أي أساس قانوني يدعمه.. أرض مشروع مراسي تم تسجيلها تسجيلا نهائيا موثقا لدى مكتب الشهر العقاري المختص".

وأضافت "إعمار قامت بشراء أرض مراسي بموجب مزاد علني من الدولة وتم سداد ثمن الأرض بالكامل ولا يوجد ما يثير القلق في هذا الخصوص".

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محفظة استثمارات

وأوضحت إعمار في بيانها للبورصة أنها "ستقوم بالتعامل مع هذه الادعاءات غير الصحيحة".

وتبلغ محفظة استثمارات إعمار مصر في البلاد نحو 53 مليار جنيه، وفقا لموقعها الإلكتروني.

وقال المحامي أبو بكر لرويترز أمس الثلاثاء، "نسعى وراء حقنا منذ أكثر من 35 سنة، والذي دعانا الآن للمطالبة بحقوقنا خروج عقد مسجل من الشهر العقاري بتاريخ 28 يوليو/تموز يوضح ملكية الدكتور وحيد رأفت".

وأضاف أن القضية أخذت رقم 481 لعام 2019 محكمة جنوب القاهرة وستُنظر في جلسة الثاني من سبتمبر/ أيلول المقبل.

ووحيد رأفت -صاحب الدعوى القضائية المقامة على إعمار مصر- رجل أعمال يعمل في مجال الاستثمار العقاري منذ أربعين عاما.

ومشروع مراسي هو أحد أهم مشروعات إعمار مصر -بجانب مشروع أب تاون كايرو الذي يقع على مساحة 4.5 ملايين متر مربع في القاهرة- على ارتفاع مئتي متر فوق سطح البحر، ولم تنته الشركة بعد من حل بعض النزاعات عليه مع شركة النصر للإسكان.

وتبرعت الشركة في أبريل/نيسان بمبلغ 878 مليون جنيه لصالح المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة المصرية، وهو ما كبدها خسارة بقيمة 324.325 مليون جنيه في الربع الثاني من العام، مقابل صافي ربح بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية 598.497 مليون جنيه قبل عام.