التغير المناخي يهدد طموحات بن سلمان.. أخبار غير سارة لأرامكو السعودية

قالت وكالة رويترز إن التغير المناخي قد يعكر أجواء الطرح الأوليّ لأسهم أرامكو السعودية.

وأفادت الوكالة في تقرير لها بأنه ربما يصبح أكبر أصول شركة أرامكو السعودية عبئا عليها، فاحتياطيات النفط الهائلة التي تملكها الشركة ويمكنها أن تحافظ على مستويات الإنتاج الحالية على مدار السنوات الخمسين المقبلة تُعرّضها أكثر من أي شركة أخرى لتأثيرات المد المتصاعد لتيار الدفاع عن البيئة ومطالب التخلي عن أنواع الوقود الأحفوري.

وبحسب التقرير فإنه في السنوات الثلاث، التي انقضت منذ اقترح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قيد أسهم الشركة في البورصة، نأى بعض المستثمرين ولا سيما في أوروبا والولايات المتحدة بأنفسهم عن قطاع النفط والغاز بسبب التغير المناخي والتكنولوجيات الجديدة الصديقة للبيئة.

وذكرت رويترز أن بعض المستثمرين والمحامين أكدوا أن فرصة تنفيذ عملية بيع أسهم الشركة في طرح أوليّ بسعر مغرٍ بدأت تتقلص، وأن أرامكو سيتعين عليها أن تشرح للمساهمين المحتملين كيف تعتزم تحقيق الربح، في عالم يسعى لتقليل الانبعاثات الكربونية.

وتشير تقديرات إلى أن حجم الاستثمارات المستدامة العالمية بلغ 30.1 تريليون دولار في أسواق العالم الرئيسة الخمسة في نهاية 2018، أي أكثر من ربع الأصول المدارة عالميا.

وقالت ناتاشا لاندل ميلز المسؤولة عن دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الاستثمار بشركة ساراسين وشركاه لإدارة الأصول في لندن، "كلما تأخر (الطرح الأوليّ العام) لفترة أطول قَلت رغبة السوق في تقبل سعر مغرٍ، لأن المستثمرين سيجدون أنفسهم مضطرين تدريجيا لطرح تساؤلات عن مدى قيمة هذه الاحتياطيات، في عالم يحاول تقليل الانبعاثات إلى الصفر بحلول 2050".

وتواصلت أرامكو من جديد مع البنوك لبحث طرح أوليّ لأسهمها، وسبق أن حدد الطرح في 2017 أو 2018 ثم تغير الموعد إلى 2020-2021 عندما فات الموعد الأول.