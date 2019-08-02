خفض أسعار الفائدة بأميركا للمرة الأولى منذ 11 عاما.. سؤال وجواب

محمد المنشاوي-واشنطن

ازداد المشهد الاقتصادي العالمي ارتباكا مع صدور قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008، إلى نطاق بين 2% و2.25%.



وبعد أقل من يوم واحد، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء فرض تعريفات جمركية على ما يزيد على ثلاثمئة مليار دولار من الواردات الصينية.

الجزيرة نت تحاول شرح هذه التطورات في صورة سؤال وجواب.

ماذا يعني خفض سعر الفائدة في أميركا بعد 11 سنة؟

كما كان متوقعا على نطاق واسع، جاء قرار مجلس الاحتياط الفدرالي بخفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس (ربع بالمائة) ليمثل أول خفض منذ أكثر من عقد كامل لأسعار الفائدة، حيث إنها لم تتعرض لأي خفض منذ عام 2008.

لماذا خُفضت أسعار الفائدة؟

يؤكد مجلس الاحتياط الفدرالي أن قراره خفض سعر الفائدة لا يتعلق على الإطلاق بأي تغريدات أو مواقف سياسية للرئيس دونالد ترامب.



ودأب ترامب على مهاجمة المجلس لعدم اتخاذه خطوة خفض نسبة الفائدة مبكرا.

ويرجع الكثير من الخبراء الخطوة إلى حالة عدم اليقين بشأن النمو العالمي واستمرار انخفاض معدلات دفعت رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي جيروم باول للمبادرة بخفض نسبة الفائدة.

ورغم التحسن العام في الاقتصاد الأميركي، خاصة ما يتعلق بمعدلات البطالة وأرباح أسواق الأسهم والسندات، يشهد الاقتصاد الأميركي تباطؤا في معدلات النمو.

وحقق الاقتصاد الأميركي نموا قدره 2.1% فقط خلال الربع الماضي، وهو أقل من المعدل المحقق خلال 2018 والبالغ 3.1%.

من هنا يعد خفض سعر الفائدة خطوة استباقية تعكس حالة قلق كبير بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي، واستمرار معدلات التضخم المنخفضة.

كيف جاء رد ترامب على قرار الخفض؟

قال ترامب إن رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي "خذلنا" بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط، وأشار إلى أن السوق كانت بانتظار انخفاض أكبر.

وأضاف ترامب في تغريدة بعد ساعات قليلة من إصدار المجلس بيانه؛ أن "الشيء الذي كانت السوق تريد أن تسمعه من المجلس هو أن هذه هي البداية لدورة مطولة وحثيثة لخفض الفائدة بما يجاري الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى حول العالم".