احذر بطاقات الائتمان.. لهذه الأسباب عليك استعمال النقود فقط
وتشير تافاريس إلى أن الدراسات تكشف أننا عند استخدام النقود الورقية يتراجع إنفاقنا بنسبة تتراوح بين 12% و18%، بالمقارنة مع بطاقة الائتمان.
وتنقل الكاتبة عن سارانيا راماناثان المدونة في الشؤون المالية في موقع "وان فاين ووليت" قولها: "على الرغم من وجود بعض الأشياء التي ينبغي عليك شراؤها باستخدام بطاقة ائتمان، فإن ذلك لا يُساعدك على تخيّل المبلغ الذي أنفقته في نهاية اليوم".
راماناثان أضافت أن الأمر يختلف مع الأوراق النقدية، فإن استخدامك لها يمنحك فرصة مشاهدة تحوّل الدولار إلى سنتات أمام عينيك، وقد يجنبك هذا الأمر الإنفاق غير الضروري؛ وتؤكد أن استخدام الأوراق النقدية هو بمثابة خدعة للعقل لوقف الإفراط في الإنفاق.
|استعمال النقود الورقية يساعدك على التحكم في ميزانيتك (رويترز)
واستعرضت الكاتبة بعض الحالات التي يفضل فيها استخدام الأوراق النقدية بدلا من البطاقة الائتمانية:
- عملية الشراء الصغيرة
تستعرض الكاتبة هنا ما قالته بيفرلي فريدمان مديرة المُحتوى في موقع "ريفيوينغ ذيس"، من أن "عمليات الشراء الصغيرة لدى تجار التجزئة المحليين والشركات تعتبر أماكن مثالية لاستخدام الأوراق النقدية، حتى أن من الممكن أن تحصل على خصم صغير".
بل إن بعض التجار الصغار يفرضون رسوما على استخدام بطاقات الائتمان، بحسب المتحدثة نفسها.
- تجنب الرسوم
عند استخدام الأوراق النقدية لن تضطر لدفع الرسوم، لكن إذا ما لجأت إلى بطاقات الائتمان، فإنك قد تواجه خطر دفع الرسوم المتأخرة وتراكم الديون والحصول على درجة ائتمان سلبية.
- توفير المال
استخدام الأوراق النقدية من شأنه أن يساعدك على إنفاق مبالغ مالية أقل، وعلى الادخار، لأنك ستراقب مقدار الأموال التي تدفعها، على عكس بطاقات الائتمان التي تجنبك معرفة مقدار ما تنفقه.
- التحكم في الميزانية
تعود المجلة الأميركية لتنقل في تقريرها تصريحات فريدمان التي أكدت فيها أن استخدام الأوراق النقدية يسهّل عملية التخطيط والإعداد للميزانية التي ستلتزم بالتقيّد بها.
وبفضل هذه الطريقة، ستُصبح ميزانيتك أكثر دقة لأنك تستطيع معرفة المبلغ الذي ينبغي عليك إنفاقه، وتقسيم مواردك المالية بصفة يومية وشهرية على نحو أنسب.
- ادخار المال
تقرير المجلة الأميركية ينقل أيضا عن وسيطة العقارات شانتاي بريدجز أن "من المعروف أن الذين يستخدمون بطاقة الائتمان يميلون إلى إنفاق الكثير من الأموال، لكن عند لجوئهم للأوراق النقدية، لن يتمكنوا من القيام بذلك. وفي حال كُنت جادا في أهدافك المُتعلقة بالادّخار، سيكون استخدام الأوراق النقدية باستمرار هو السبيل لتحقيق ذلك".
- تسهيل المعاملات
تؤكد فريدمان مرة أخرى أنه لا يوجد تجار تجزئة يرفضون التعامل بالأوراق النقدية، وأنه يمكن استخدام النقد دائما كمصدر دفع موثوق به أو كطريقة دفع احتياطية في حال رُفضت بطاقتك.
أما بريدجز فقالت إنك عندما تستخدم الأوراق النقدية، فأنت تدرك منذ البداية أن وضعك الائتماني جيد وسيظل كذلك. وعند استخدامك للنقد، لا تقلق بشأن المدفوعات المتأخرة أو عمليات استرداد الأموال أو تأثر الرصيد.
- الحد من تعقب الشركات لك
في حال لاحظت ارتفاعا في عدد العروض التجارية التي تتلقاها بعد شرائك لغرض ما، فإن السبب وراء ذلك يعود إلى أن بائعي التجزئة يمكنهم تتبع عمليات إنفاق عملائهم ومُشاركة هذه المعلومات مع طرف ثالث، واستهدافهم بمزيد من الإعلانات.
وقد أوردت بريدجز أن استخدام الأوراق النقدية يُمكن أن يساعدك على تراجع كمية الرسائل البريدية غير المهمة التي تصلك.
ماذا عن بطاقة الائتمان؟
ذكرت الكاتبة تافاريس أنه يمكنك استخدام بطاقات الائتمان عند دفع نفقات كبيرة، على غرار السفر ودفع رسوم الفنادق والفواتير الشهرية. وعند القيام بذلك، يمكنك الحصول على مكافآت على غرار إقامات فُندقية ورحلات جويّة مجّانية.
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