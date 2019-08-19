احذر بطاقات الائتمان.. لهذه الأسباب عليك استعمال النقود فقط

قالت الكاتبة إيزابيل تافاريس في تقريرها بمجلة "ريدرز دايجست" الأميركية إن اتباع نظام النقد يحتوي على العديد من المزايا، إذ تربطنا علاقة وثيقة بالأوراق النقدية، لأننا نعلم الوقت الذي استغرقناه في كسبها، وهو ما يُصعّب علينا التخلي عنها وتعويضها ببطاقات الائتمان.

وتشير تافاريس إلى أن الدراسات تكشف أننا عند استخدام النقود الورقية يتراجع إنفاقنا بنسبة تتراوح بين 12% و18%، بالمقارنة مع بطاقة الائتمان.

وتنقل الكاتبة عن سارانيا راماناثان المدونة في الشؤون المالية في موقع "وان فاين ووليت" قولها: "على الرغم من وجود بعض الأشياء التي ينبغي عليك شراؤها باستخدام بطاقة ائتمان، فإن ذلك لا يُساعدك على تخيّل المبلغ الذي أنفقته في نهاية اليوم".

راماناثان أضافت أن الأمر يختلف مع الأوراق النقدية، فإن استخدامك لها يمنحك فرصة مشاهدة تحوّل الدولار إلى سنتات أمام عينيك، وقد يجنبك هذا الأمر الإنفاق غير الضروري؛ وتؤكد أن استخدام الأوراق النقدية هو بمثابة خدعة للعقل لوقف الإفراط في الإنفاق.