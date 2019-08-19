منها استئجار حسابات وهمية.. هكذا يتهرب الإيرانيون من الضرائب

أعادت العقوبات الأميركية الحديث من جديد في إيران عن وضع حد لظاهرة التهرب الضريبي، بهدف قطع اعتماد ميزانية البلاد على عوائد النفط.

وتتحدث منظمة الشؤون الضريبية بإيران منذ عقدين عن ضرورة تطبيق "خطة شاملة لجمع الضرائب". إلا أن الحكومات المتعاقبة تراجعت عن تطبيقها تحت ضغوط "ذوي الياقات البيضاء" مما أدى لتفشي ظاهرة التهرب الضريبي في ربوع البلاد.

طرق حديثة

كثر الحديث مؤخرا في الإعلام الإيراني عن ظاهرة استئجار الحسابات البنكية وأجهزة نقاط البيع للتهرب الضريبي، مما أدى لدخول منظمة الشؤون الضريبية على الخط، والكشف عن إحصاءات ضخمة بشأن حجم التخلفات الاقتصادية كالنشاط التجاري عبر بطاقات تجارية لأشخاص آخرين أو استئجار شركات وهمية للتهرب الضريبي.

وكشف هادي خان مدير دائرة مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي بمنظمة الشؤون الضريبية عن إقدام بعض الجهات المعفاة من دفع الضرائب -کالمؤسسات غير الربحية والمناطق الحرة- على إيجار أجهزة نقاط البيع والمساهمة في التهرب الضريبي.

ووفقا لإحصاءات الدائرة فإن التهرب الضريبي بلغ أربعين ألف مليار تومان (ما يعادل نحو 3.5 مليارات دولار) خلال العام الجاري.

وتطالب منظمة الشؤون الضريبية شبكة المصارف والمنظمات الرقابية بالتعاون للحد من ظاهرة التهرب الضريبي عبر تعطيل أجهزة نقاط البيع المشبوهة حتى نهاية العام الإيراني الجاري.

ويبلغ عدد نقاط البيع الموزعة سبعة ملايين جهاز، وفقا لشبكة المصارف الإيرانية.