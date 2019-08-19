هل تستفيد أسعار النفط طويلا من هجمات الحوثيين على السعودية؟

أكد كبير محللي الأسواق في أواندا بنيويورك إدوارد مويا أن أسعار النفط تستفيد من الهجوم الذي نفذته قبل يومين جماعة الحوثي بطائرات مسيرة على منشآت للنفط في السعودية، كما تستفيد من التفاؤل بشأن إمكانية حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

لكن خبيرا نفطيا توقع في حديث للجزيرة نت أن يكسب الخام دولارا إلى دولارين في التعاملات خلال الفترة الحالية فقط، إلا إذا كانت هناك ضربة موجعة، بحسب وصفه.

وزادت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم نحو 1% بعد الهجوم الذي نفذه الحوثيون بطائرات مسيرة على منشآت نفطية بالشيبة في السعودية.

وقال إدوارد مويا "يستفيد النفط من التفاؤل العام المتمثل في أننا لن نشهد سيناريو الحرب التجارية الرهيبة وبعدما نبه هجوم بطائرة مسيرة على منشآت للنفط والغاز في السعودية الأسواق بأن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط لن تنتهي قريبا".

ويبحث المتعاملون عن أي مؤشرات على تراجع التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج 1.1% إلى 59.28 دولارا للبرميل. كما ارتفع خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1% إلى 55.42 دولارا للبرميل، بحلول الساعة الثالثة بالتوقيت العالمي تقريبا، قبل أن تتراجع تلك المكاسب لاحقا.