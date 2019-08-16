هذا تاريخ العملة بإيران.. لماذا ستحذف طهران الأصفار من أوراقها النقدية؟

محمد رحمن بور-طهران

منذ عقود خلت استفادت حكومات بلدان عديدة من فوائد حذف الأصفار من عملاتها المحلية، لتسهيل استخدامها بين الناس وتقليل تكاليف الطباعة والسيطرة على التضخم وتعزيز مكانة العملة المحلية بين الدول.

وبعد جولات من المفاوضات على مدار سنوات، وافقت الحكومة الإيرانية على مقترح قدمه البنك المركزي في يناير/كانون الثاني من هذا العام يقضي بحذف الأصفار الأربعة من العملة المحلية، وأحيل المقترح إلى البرلمان الإيراني لإقراره.

ومنذ فترة حكم "الأخمينيون" حتى الآن، استخدم في إيران أكثر من 50 نوعا مختلفا من العملات، كالـ"دريك" الأخميني و الدرهم والدينار الساساني، والشاهي والعباسي الصفوي والتومان والقران القاجاري وصولا إلى الريال والدينار الحالي.

ووفقا للمادة الأولى من قانون النقد المصرفي المعتمد منذ عام 1972 في إيران، فإن العملة الرسمية للبلد هي الريال الإيراني الذي جرى استبداله عن التومان في الدولة البهلوية عام 1929 واستمر حتى يومنا هذا، حيث يتكون الريال الواحد من مئة دينار.

ورغم تغيّر اسم العملة إلى الريال، فإن الشعب الإيراني ما زال يطلق على عملته اسم "تومان" في أعماله الشرائية، وينحصر استخدام تسمية الريال في البنوك والمؤسسات الرسمية في إيران، ويساوي التومان الواحد عشرة ريالات.

لكن بناء على خطة البنك المركزي، فإن التومان سيصبح العملة الرسمية في إيران بديلا عن الريال. وستحذف أربعة أصفار من العملة الرسمية.